OL : André Onana à Lyon, enfin une réponse

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans le collimateur de l'Olympique Lyonnais, André Onana a définitivement refusé de prolonger avec l'Ajax Amsterdam. Le gardien de but va partir libre.

Peter Bosz ne l’a pas caché dès qu’il a signé à Lyon, son objectif était de recruter un gardien de but afin de concurrencer Anthony Lopes et de préparer également l’avenir. Et pour le successeur de Rudi Garcia, le portier idéal pour cela est André Onana, dans l’ultime année de son contrat avec l’Ajax Amsterdam. Pour différentes raisons, liées à la fois à l’appétit financier du club néerlandais, puis au revirement d’Onana, les choses ne se sont pas concrétisées, même si Jean-Michel Aulas a reconnu en toute fin de mercato qu’il restait toujours à l’affût d’une possible opportunité. La saison a donc commencé avec Anthony Lopes dans les buts de l’OL, et même si l'Olympique Lyonnais a pris un paquet de buts, jamais la responsabilité du gardien international portugais n’a été mise en cause, bien au contraire. Il n’empêche, Juninho a toujours un œil sur la situation d’André Onana, ce dernier ayant clairement annoncé aux dirigeants de l’Ajax qu’il n’allait pas prolonger son contrat et qu’il allait partir pour 0 euro en fin de saison.

André Onana plans are still clear and confirmed. Verbal agreement reached with Inter since July, four year deal to be signed in the next months 🔵🇨🇲 #Inter



Inter still not worried by other clubs competition - deal to be completed once Onana will be allowed to sign as free agent. pic.twitter.com/OwLcCQ8qEv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2021

L’Olympique Lyonnais pouvait donc croire à une possible bonne affaire concernant le gardien de but camerounais. Mais ce dimanche, Fabrizio Romano douche les derniers maigres espoirs de l’OL dans le dossier Onana. Ce dernier a en effet clairement choisi son prochain club et ce ne sera pas celui de Jean-Michel Aulas. « Les plans d'André Onana sont toujours clairs et confirmés. Accord verbal conclu avec l'Inter depuis juillet, c'est un accord de quatre ans à signer dans les prochains mois. L’Inter n'est toujours pas inquiété par la concurrence des autres clubs, l’accord sera conclu une fois qu'Onana sera autorisé à signer en tant que joueur libre », a expliqué le spécialiste italien du mercato. Anthony Lopes peut dormir tranquille.