OL : Ambitieux ou rêveur ? Marcelo avoue cet objectif de dingue

Dans : OL, Ligue 1.

Débarqué à Lyon cet été en provenance de Besiktas, Marcelo s'est imposé comme une référence du championnat au poste de défenseur central.

Physique, solide et rassurant, le Brésilien est indiscutablement le patron de la défense de Bruno Genesio dans la capitale des Gaules. De quoi prétendre à une place en sélection brésilienne pour le Mondial ? Cela paraît délicat au vue de la concurrence. Mais dans une interview accordée au Progrès, l'ex-roc d'Istanbul a déclaré qu'il y croyait, tout en restant humble et conscient de la présence de Jemerson, Marquinhos, David Luiz ou encore Thiago Silva...

« J'ai cette foi en moi. Je n'ai pas reçu de préconvocation, mais la Seleçao est dans un coin de ma tête. C'est difficile et on est proche de la Coupe du Monde, mais j'essaye de bien faire mon travail. Si je suis bien, et si l'OL est bien, la possibilité sera plus importante. Il y a des bons défenseurs brésiliens, Thiago Silva, Marquinhos, Jemerson, David Luiz, Geromel, Gil, mais pas tant que ça finalement. Le sélectionneur suit la Ligue 1, je suis serein. Si cela doit venir, je serai très heureux » a expliqué le défenseur de l'OL, qui aura forcément un rôle prépondérant à jouer pour Lyon ce dimanche soir face à Monaco en clôture de la 24e journée de Ligue 1.