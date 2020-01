OL : Alex Telles à Lyon, voilà le bon plan mercato

Dans : OL.

En difficulté au poste d’arrière gauche, l’Olympique Lyonnais s’est vu conseiller de recruter Alex Telles, le défenseur brésilien du FC Porto.

Le 2 janvier, ce n’est bien évidemment pas encore la panique à Lyon au mercato. Il n’y aura toutefois pas de temps à perdre pour renforcer l’équipe, avec des points à récupérer en championnat et un groupe à ressouder avant la reprise de la Ligue des Champions en février. Autant dire que plus les recrues arriveront tôt, mieux ce sera pour Rudi Garcia. En attendant, il doit compenser avec les absences, et notamment un problème clairement identifié au poste d’arrière gauche. Koné et Marçal ne donne pas satisfaction, tandis que le jeune Melvin Bard n’a visiblement pas la confiance de son entraineur. Résultat, le consultant de RMC Kevin Diaz pousse vers un bon plan du mercato, avec Alex Telles.



« Lyon recherche un latéral gauche, moi j’ai un nom à leur soumettre. C’est un joueur qui évolue au FC Porto depuis bien longtemps, c’est Alex Telles. Il s’agit d’un Brésilien qui joue à Porto, qui aurait bien besoin d’une nouvelle aventure au mercato et qui conviendrait parfaitement aux besoins de l’Olympique Lyonnais cet hiver », a livré l’ancien joueur, persuadé qu’il y a un coup à faire du côté du FC Porto, qui n’est pas vraiment connu pour brader ses titulaires toutefois. Surtout quand ceux-ci sont estimés à près de 30 ME, comme l’est le défenseur brésilien, un temps courtisé par le PSG à l’été 2018.