OL ‍: Adieu Tagliafico, ses agents le vendent en Italie

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après deux ans à l'Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico devrait quitter le club de John Textor au mercato. Ses agents sont entrés en action.

L'OL a dans son vestiaire un champion du monde argentin, mais à en croire les médias italiens cela devrait changer durant les prochains mois. Arrivé dans la capitale des Gaules il y a deux ans en provenance de l'Ajax pour 4,2 millions d'euros, Nicolas Tagliafico n'a plus qu'un an de contrat avec l'Olympique Lyonnais et aucune prolongation n'étant annoncée pour le défenseur de 31 ans, son départ paraît désormais évident. Cela tombe bien, Orazio Accomando, journaliste pour DAZN Italie, révèle que les représentants de Nicolas Tagliafico ont proposé ce dernier aux dirigeants de la Juventus ces derniers jours.

La #Juventus punta a rinforzare la corsie esterne della difesa. Oltre al profilo di #DiLorenzo, sono stati proposti ai bianconeri Yan #Couto, terzino destro del Girona, di proprietà del Manchester City e per la corsia mancina Nicolas #Tagliafico, in uscita dal Lione. — Orazio Accomando (@OAccomando91) May 27, 2024

Le club turinois souhaite renforcer sa défense, et ayant connaissance de cette information, les agents du joueur lyonnais ont aussi entamé des discussions avec la Juventus. Notre confrère confirme que Nicolas Tagliafico est « en partance » de l'Olympique Lyonnais, c'est d'ailleurs ce qu'indiquait lundi Le Progrès dans un article consacré au mercato. Champion du monde 2022 avec l'Argentine au Qatar, le défenseur de l'OL n'était pas un homme de base de Pierre Sage, même s'il a toujours été à la hauteur lorsque l'entraîneur lyonnais a fait appel à lui. De quoi l'inciter à partir de Lyon, surtout si c'est pour rejoindre un club aussi prestigieux que la Juventus, lequel jouera en plus la Ligue des champions, ce que Nicolas Tagliafico n'a pas fait sous le maillot de l'OL. Selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur est estimée à 8 millions d'euros.