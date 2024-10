OL ‍: Abidal directeur sportif ‍? Textor se prend un vent

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL n'a plus de directeur sportif depuis que John Textor a écarté David Friio de son poste. Pour l'heure, le club rhodanien n'a pas désigné de successeur mais son propriétaire américain s'active en coulisses. Sa première piste a échoué de peu.

En quelques semaines, l'OL est passé du chaos général à une certaine éclaircie sur le terrain. 8e de Ligue 1, le club rhodanien a enfin trouvé son rythme sur le plan sportif. Pierre Sage commence à gérer au mieux son effectif déséquilibré avec une surabondance de biens en attaque. De quoi oublier un peu les grandes difficultés d'un mercato estival extrêmement mal géré. Ne réussissant pas à vendre les indésirables et surpayant certains transferts, David Friio a été écarté de son poste de directeur sportif par John Textor. Aucun remplaçant n'a été nommé par l'Américain mais ce n'est pas faute d'avoir essayé.

Abidal ne sera pas directeur sportif de l'OL

Interrogé par le média FreeFoot, Eric Abidal révèle avoir été récemment approché par l'OL pour devenir directeur sportif. Ancien joueur du club mais surtout ancien directeur sportif du FC Barcelone (2018-2020), Abidal n'était pas contre un retour dans le Rhône. Néanmoins, après avoir pris contact avec certains encadrants en interne, il a estimé que l'OL ne présentait pas un projet suffisamment solide et stable pour qu'il en devienne le directeur sportif dans l'immédiat.

L'INTERVIEW D'ERIC ABIDAL EST EN LIGNE !!! 🚨



Au menu de ses CONFIDENCES : comment a-t-il convaincu De Jong de signer au Barça plutôt qu'au PSG, son refus de devenir Directeur Sportif de l'OL, Ousmane Dembélé, Yamal, Luis Enrique...



ICI ➡️ https://t.co/3ePezcZJsR pic.twitter.com/sdE67oANDc — Free FOOT (@FreeFoot) October 9, 2024

« J’ai été effectivement contacté par l’Olympique Lyonnais. J’ai eu une discussion avec eux. Je pense que c’est un club avec un énorme potentiel. Maintenant, je ne suis pas sûr qu’aujourd’hui le club soit structuré de la manière qu’il faudrait pour pouvoir avoir une stabilité. Je pense qu’il y a vraiment un décalage entre la structure du club et la partie football, alors que ces deux parties-là doivent être pour moi unies. Aujourd’hui, je ne me vois pas travailler avec l’OL. Ce n’est pas que j’ai refusé, c’est que tu vois tu dois être convaincu. Sur ce que j’ai pu échanger avec des personnes du club, je ne suis pas convaincu et pour cette raison, j’ai décidé de décliner », a t-il indiqué. Son expérience n'aurait pas été de trop pour l'OL même si les supporters du Barça lui imputent encore une grosse part de la dette actuelle du club catalan.