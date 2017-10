OL : 771 supporters de Lyon défieront l'ASSE à Geoffroy-Guichard (et inversement)

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Si le Préfet des Bouches-du-Rhône a interdit le déplacement des supporters du PSG à Marseille, celui de la Loire a été plus compréhensif dans la perspective du match ASSE-OL. En effet, ce dernier a finalement donné son feu vert au déplacement de 771 supporters de l'Olympique Lyonnais le dimanche 5 novembre à Geoffroy-Guichard pour le derby le plus bouillant du football français. Un court voyage entre la capitale des Gaules et Saint-Etienne qui se fera sous haute surveillance afin d'éviter les éventuels incidents, même si ces derniers temps le calme semble à priori revenu après des années d'incidents graves tout au long de l'année entre Ultras de l'ASSE et de l'OL.

Bien évidemment, si les autorités ont donné leur accord pour le déplacement de 771 fans de l'Olympique Lyonnais à Saint-Etienne, il en ira de même pour le match retour OL-ASSE le 23 février prochain au Groupama Stadium. Reste désormais à savoir si les supporters des deux équipes effectueront réellement ce voyage, des bouderies étant toujours possibles concernant le quota de billets attribué. Mais ça c'est une autre histoire.