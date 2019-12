OL : 30 à 40ME pour recruter le sauveur de Lyon ?

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais doit inévitablement se renforcer au mercato. Mais pour Sidney Govou, cela ne sera pas facile du tout, tant la situation est compliquée du côté de l'OL.

Léo Dubois, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde sont out, la saison est même terminée pour les deux derniers, et pourtant l’Olympique Lyonnais n’a jamais eu autant besoin d’eux lors de la deuxième partie de la saison. Alors, c’est vers Jean-Michel Aulas que les regards se tournent, le président de l’OL ayant les clés du mercato rhodanien, un marché des transferts hivernal qui devra être actif, et forcément coûteux pour le club de la capitale des Gaules. Mais même si Juninho a des moyens financiers à mettre sur ce mercato, ce que JMA a reconnu ces dernières semaines, Sidney Govou a du mal à croire que cela sera suffisant pour redonner un nouvel à la formation du Rudi Garcia.

30 ou 40ME pour le mercato de Lyon ?

Consultant pour Le Progrès, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais ne masque pas un certain scepticisme à une semaine de l’ouverture du marché des transferts. « Comment s’en sortir ? Je ne crois pas au mercato magique. Il va falloir remplacer les joueurs blessés. L’ennui, c’est que Memphis et Jeff Reine-Adélaïde étaient les deux seuls à avoir la capacité de faire basculer les matches. Il va falloir recruter des joueurs de ce profil sachant que les blessés reviendront dans six mois… L’équation n’est pas facile. Il faudra recruter intelligent. La question, c’est : est-ce que le club a les moyens d’injecter 30 à 40 millions pour un bon joueur ? Et est-ce que les joueurs ciblés seront intéressés dans la mesure où l’OL attire moins qu’avant ? C’est peut-être l’occasion de donner leur chance à des jeunes issus du centre de formation. Mais je ne suis pas sûr que le club ait à disposition les joueurs qu’il faut pour apporter ce qu’il manque à l’équipe, à part avec Maxence Caqueret. Rayan Cherki est un futur grand joueur, mais il est trop jeune pour tout attendre de lui », prévient, dans le quotidien régional, Sidney Govou, plutôt inquiet concernant la suite et la fin de la saison de l’Olympique Lyonnais.