OL : 2-1, et encore Lyon a été gentil avec le PSG balance Aulas

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Très bavard avant la rencontre, notamment sur les moyens financiers du Paris Saint-Germain par rapport à ceux de son club, Jean-Michel Aulas n’a bien évidemment pas caché sa joie après la victoire de son équipe. Ce succès 2-1 confirme finalement que l’Olympique Lyonnais a les capacités de lutter face au club de la capitale. Du moins quand il le veut bien. C’est en tout cas une superbe mise en bouche avant de jouer Barcelone. Surtout que, à en croire le dirigeant rhodanien, le score aurait même pu être plus lourd.

« La victoire de notre équipe est fantastique. Le PSG était invaincu. Le scénario était particulier. Le stade était magnifique. Ce sont trois points très importants. On reste dans la course au podium. C’est une bonne approche pour préparer Barcelone. Le staff a bien préparé son équipe. Bruno (Genesio) a encore fait une causerie exceptionnelle. Il a encore une fois convaincu ses joueurs. On aurait pu l’emporter plus largement avec beaucoup d’occasions en première période », a souligné un Jean-Michel Aulas qui a en effet vu Alphonse Areola se mettre en avant jusqu’à son erreur sur le but égalisateur. Pour le reste, chacun aura certainement sa version des choses, Anthony Lopes et la défense lyonnaise ayant aussi été héroïques sur de nombreuses situations parisiennes.