OL : 10 départs, vers un incroyable coup de balai

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais se prépare à passer la seconde dans son marché des transferts, et cela passe par de nombreux départs.

Après avoir bouclé le recrutement de deux joueurs libres, Henrique et Damien Da Silva, et le départ de deux joueurs également en fin de contrat, Memphis Depay et Djamel Benlamri, le mercato lyonnais s’est calmé depuis quelques semaines. Il devrait repartir fort très prochainement, histoire que Peter Bosz sache à quoi s’en tenir dans la préparation qui débutera à partir de jeudi. Bien évidemment, tout ne sera pas bouclé, mais il y a une certitude, c’est que les départs dicteront le tempo. Après avoir manqué le podium et donc la possibilité de disputer la Ligue des Champions, l’OL ne fera pas de folie, même si le recrutement d’un attaquant est inévitable. Ce samedi, Le Progrès se penche sur la situation en ce qui concerne les départs, et il pourrait y avoir jusqu’à 10 mouvements. Autant de joueurs qui ne seront pas retenus en cas de belle offre, ce qui devrait inciter les clubs intéressés à débuter les négociations. Le quotidien régional dresse ainsi cette liste imposante, avec plusieurs titulaires de ces dernières années.

« Aouar (Juventus, Arsenal, Atlético de Madrid, Milan AC), Andersen (Tottenham), Cornet (Watford, Leeds), Dembélé (Celtic), Deyonge (Bruges, Standard de Liège, Fiorentina), Jean Lucas (Monaco), Ozkaçar (Louvain, Malines), Toko Ekambi (Al-Saad), Thiago Mendes, voire Denayer », avance ainsi Le Progrès, qui pense au défenseur belge si jamais aucun accord ne devait être trouvé pour une prolongation de contrat. Du beau monde en tout cas, même s’il y a aussi des joueurs sur lesquels ne compte pas pour la saison à venir. En tout cas, cela devrait permettre d’alimenter les caisses du club rhodanien, qui ont beaucoup souffert ces derniers mois, même si pour le moment, l’OL et Jean-Michel Aulas ne croulent pas vraiment sous les offres.