OL ‍: 1/10 pour Stéphanie Frappart, Aulas est furax ‍!

Par Corentin Facy

Stéphanie Frappart a reçu une note historiquement basse pour son arbitrage lors de la demi-finale de la Coupe de France entre l’OL et Valenciennes avec un terrible 1/10 dans L’Equipe.

Le quotidien national a frappé fort au moment d’attribuer une note à Stéphanie Frappart pour son arbitrage lors de la demi-finale de la Coupe de France au Groupama Stadium entre l’Olympique Lyonnais et Valenciennes. L’arbitre française de 40 ans a reçu la terrible note de 1/10, laquelle a été justifiée par le journaliste Vincent Duluc. « La note de 1 attribuée à Stéphanie Frappart a logiquement interpellé une partie de nos lecteurs. C’est une note rare pour un joueur ou un arbitre. Comme d’habitude en matière de notes, tout est débattable, tout est contestable, nous ne sommes même jamais d’accord entre nous, et on ne risque pas de prétendre avoir raison » a fait savoir le journaliste, qui estime toutefois que le but refusé à Valenciennes pour une faute contestable et le penalty très généreux accordé à l’OL justifiaient une note très salée.

Stéphanie Frappart envoie l'OL en finale, Valenciennes accuse https://t.co/TLonKywevr — Foot01.com (@Foot01_com) April 3, 2024

Ancien président de l’Olympique Lyonnais et actuel vice-président de la Fédération française de Football, Jean-Michel Aulas a observé tout cela avec la plus grande attention. Et sur son compte X, « JMA » a tenu à défendre Stéphanie Frappart, qui représentera la France au prochain Euro et qui ne mérite pas un tel acharnement selon lui. « Cette note de 1/10 attribuée à Stéphanie Frappart est indigne ! Que lui reprochez-vous, de s’être trompée ? On parle plus d’interprétation sur les actions incriminées ? Sans certitude dans vos évaluations. La note de 1 n’est pas acceptable, la remise en question est indispensable aussi » a publié Jean-Michel Aulas, tentant de défendre Stéphanie Frappart malgré sa prestation très compliquée mardi au Groupama Stadium. L’ancien président de l’OL est d’ailleurs bien seul à tenir cette position car même chez les supporters lyonnais, on reconnait depuis mardi soir que la native de Le Plessis-Bouchard a totalement manqué son match.