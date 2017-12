Officiel : Un troisième Kalulu signe à l’OL

Dans : OL, Mercato.

Après Aldo et Gédéon, Pierre Kalulu fait comme ses deux grands frères et il a signé ce vendredi un contrat d’aspirant professionnel avec son club formateur. Ce défenseur arrivé au club en 2010 en provenance de Saint-Priest, s’est engagé pour une saison avec le club rhodanien, lui qui évolue avec les U19 de Stéphane Roche. « Je suis très heureux de signer dans mon club. Je suis ici depuis longtemps et cela récompense beaucoup d'efforts effectués durant ces longues années. Cette signature m'encourage à faire plus maintenant pour arriver encore plus haut. Mes frères m'ont montré la voie et j'ai su la prendre. Ce n'est que le début et avec leurs conseils j'espère réussir à faire au moins aussi bien qu'eux, voire plus », a fait savoir Pierre Kalulu sur le site officiel de l’OL.