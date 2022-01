Nicolas Pépé à l’OL, la surprise de l’hiver

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Grosse recrue d’Arsenal à l’été 2019, Nicolas Pépé n’a jamais réussi à répondre aux attentes chez les Gunners.

Désormais chaudement placé sur le banc de touches, l’Ivoirien cherche à donner un second souffle à sa carrière pour éviter de disparaitre totalement du paysage. Un rebond en Angleterre semble peu probable, tant le joueur qui a explosé à Angers n’a pas convaincu en Premier League. Et pourquoi pas un retour en France, et plus précisément à Lyon, qui cherche du monde dans le domaine offensif, et pourrait profiter de ses bonnes relations avec Arsenal pour s’en tirer à bon compte. Un deal qui arrangerait tout le monde ou presque, tant Nicolas Pépé est chèrement payé à cirer le banc à l’heure actuelle. C’est en tout cas le scénario envisagé par Tidiany M’Bo, le journaliste de Winamax, persuadé qu’il y a un gros coup à jouer pour l’OL.

Un prêt payant de 18 mois, chiche ?

« Ça peut être un échange de bons procédés. Pépé est en grande difficulté à Arsenal, il n'a joué que 28% du temps de jeu cette saison en Premier League, pour zéro but et une passe décisive. Pour moi, il faut qu'il aille chercher une autre opportunité. Et pourquoi Lyon ? Parce que je pense qu'en Premier League, Pépé n'a pas une cote incroyable. Mais je pense qu'il conserve plutôt une bonne cote en France. En terme de réputation, Lyon est un club qui peut lui faire accepter un déclassement de championnat. Et en terme technique, Lyon cherche des joueurs de côté. Ça a été un grand manque sur cette première partie de saison. Moi j'irais plus sur Pépé pour un prêt payant de 18 mois, parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2024, ce qui permettrait à Lyon de s'en tirer financièrement », a expliqué Tidiany M’Bo, qui a visiblement bien préparé à son coup. S’ils se souvient à quel point Nicolas Pépé leur a fait du mal quand il évoluait en France, les supporters lyonnais en s’opposeront certainement pas à une telle arrivée cet hiver.