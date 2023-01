Moussa Dembélé ennemi public numéro 1 à l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Pas mal de mouvements sont encore à prévoir du côté de l'OL avant la fin du mercato hivernal. Moussa Dembélé fait partie des indésirables mais l'attaquant rhodanien ne facilitera pas la tâche des Gones.

A Lyon, la situation est urgente dans bien des secteurs. L'OL est mal en point en Ligue 1 (9ème) et doit en plus de cela redoubler d'efforts sur le marché des transferts. Si des arrivées sont attendues dans les prochaines heures, c'est aussi le cas des départs. Parmi les joueurs dont veut se débarrasser Lyon : Moussa Dembélé. La volonté de l'OL est de vendre l'ancien du Celtic avant que ce dernier ne soit en fin de contrat en juin 2023. Everton s'est d'ailleurs montré intéressé cet hiver pour recruter Moussa Dembélé. Problème, l'attaquant français ne compte pas partir de Lyon cet hiver mais bien plutôt l'été prochain, afin de notamment négocier une prime à la signature.

Moussa Dembélé, une attitude qui ne passe pas

Moussa Dembele veut quitter l’OL libre en fin de saison!



C’est ce qui a notamment repoussé les ardeurs d’Everton qui souhaitait le faire venir dès cet hiver.



De quoi ralentir le mercato de l'OL et frustrer bon nombre de fans lyonnais. Sur les réseaux sociaux, dont Twitter, certains internautes ne se sont pas fait prier pour critiquer le comportement de Moussa Dembélé. « Le syndrome mapou ? Il s en tape même sûrement de finir les 6 mois en réserve … » ; « Allez hop, ça dégage de l'effectif pro. C'est son droit, il ne l'a pas volé. Mais on doit aussi préparer l'avenir » ; « Il faut le faire jouer avec la réserve lui et Aouar aussi » ; « Foutez le au placard jusqu'à la fin de saison. Il va finir comme Denayer, au Qatar et on en parlera plus » ; « Et ben, tiens, un de plus pour pas changer !! » ; « Direction chez lui ! Plus d’entraînements plus de match ! Ça lui apprendra et il traînera cette période sans jouer pendant plusieurs années ! ça c’est une sanction !!!! » ou encore « Avec du recul je me demande si Mariano Diaz n'aura pas plus marqué les esprits en une seule saison par rapport à Moussa Dembele », pouvait-on notamment voir sur le réseau social à l'oiseau bleu. Pas de quoi en tout cas apaiser les tensions entre fans et joueurs en cette seconde partie de saison, qui est celle de tous les dangers pour l'OL.