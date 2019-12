Mercato : Lyon prêt à miser gros sur le Pirlo suisse ?

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais se montrera actif lors du mercato d'hiver, la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions offrant des moyens supplémentaires au club de Jean-Michel Aulas. Et un jeune milieu défensif suisse serait sur les tablettes de l'OL.

Etre comparé à Andrea Pirlo est un sacré cadeau empoisonné, car bien peu sont ceux qui peuvent prétendre à rivaliser avec le légendaire milieu italien. Mais c’est pourtant sous le surnom de « Pirlo suisse » que Bastien Toma s’est fait connaître. Et un an après avoir annoncé des contacts entre le joueur du FC Sion avec l’Olympique de Marseille, le 10 Sport affirme ce mercredi que cette fois c’est l’Olympique Lyonnais qui est en phase de réflexion concernant le milieu de terrain de 20 ans, lequel sera en fin de contrat avec Sion en fin de saison et n’a toujours pas prolongé.

Pur produit du centre de formation du club suisse, et international suisse avec toutes les formations chez les jeunes, Bastien Toma, qui a le même agent que Guillaume Hoarau, serait suivi de près par Florian Maurice, qui sait que ce milieu défensif pourrait être très utile au sein de l’effectif de Rudi Garcia à l’Olympique Lyonnais. Pour l’instant, le club de Jean-Michel Aulas n’a pas avancé ses pions dans ce dossier, et si un choix doit se faire en faveur de Bastien Toma, ce sera en fin de saison et pas avant, l’OL n’étant pas pressé. Selon le média parisien, l’international Espoirs suisse est également suivi par le RC Strasbourg, même si le prix éventuel de Bastien Toma, 2,5ME selon Transfermarkt, a légèrement refroidi le club alsacien.