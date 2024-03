Mercato ‍: L'OL change toute sa stratégie

Dans : OL.

Alors que son recrutement s’est longtemps orienté vers les jeunes joueurs prometteurs, l’Olympique Lyonnais a changé ses plans. Depuis cinq ans, le club rhodanien mise aussi sur des renforts plus expérimentés afin de trouver le bon équilibre. Une tendance confirmée pendant le récent mercato hivernal.

L’Olympique Lyonnais prend de l’âge. En plus des produits de son centre de formation, l’actuel dixième de Ligue 1 a longtemps basé son recrutement sur de jeunes talents prometteurs. Le club rhodanien était ainsi considéré comme l’écurie idéale pour la progression des joueurs inexpérimentés. Cette stratégie a permis d’attirer de bonnes pioches et de réaliser des plus-values. Mais les Gones se sont peut-être heurtés aux limites de leur politique au niveau des ambitions sportives. Ce qui pourrait expliquer le changement de plan constaté à travers la dernière lette du CIES.

L'OL change de cap

D’après les statistiques relayées par l’Observatoire du football, les recrues de l’Olympique Lyonnais avaient une moyenne d’âge de 23,32 ans entre juillet 2014 et juin 2019. Durant cette période, le club que dirigeait Jean-Michel Aulas réalisait le recrutement le plus jeune de Ligue 1. Mais les priorités ont apparemment évolué ces dernières années. Depuis cinq ans, les renforts de l’Olympique Lyonnais ont en moyenne 25,71 ans. Il s’agit tout simplement de la moyenne la plus haute du championnat !

Bien sûr, Lyon a continué d’accueillir de jeunes talents. Mais il est clair que les dirigeants ont souhaité rééquilibrer l’effectif en apportant de l’expérience. D’où les signatures de joueurs plus âgés comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Dejan Lovren, Nicolas Tagliafico ou plus récemment Nemanja Matic. On peut y voir un signe d’ambition, ou une réaction au déclin constaté ces dernières années. En tout cas, il ne serait pas étonnant de voir le patron John Textor continuer sur cette tendance lors du mercato estival à venir.