Lyon : Juninho entraîneur, Vercoutre dans le staff ?

Dans : OL.

Christophe Galtier ayant visiblement choisi de rejoindre Nice, l'Olympique Lyonnais pourrait confier les clés de l'équipe à Juninho. Et Remy Vercoutre serait alors dans son staff.

Jean-Michel Aulas le sait, du résultat du match contre Nice et de la présence ou non de l’OL en Ligue des champions la saison prochaine dépendent énormément de choses. Même si le président de Lyon fait durer le suspense concernant Rudi Garcia, il semble peu probable que ce dernier soit encore aux commandes du club au moment de la reprise cet été, la tendance étant à un départ en fin de contrat. Tandis que les rumeurs se multiplient au sujet de celui qui pourrait succéder à Rudi Garcia, Mohamed Toubache-Ter donne du volume à une petite musique qui enfle de jour en jour, à savoir que Juninho va quitter son poste de directeur sportif de l'OL pour devenir entraîneur. Une info qui prend du sens lorsque l’on sait que Christophe Galtier a visiblement refusé l’offre de Lyon pour rejoindre Nice.

Via Twitter, l’insider commente une photo de Juninho avec Rémy Vercoutre d’une légende explicite. « Un futur entraîneur de l’équipe pro et un futur entraîneur des gardiens de l’Olympique Lyonnais... En tout cas, ça prend de l’épaisseur et sauf retournement de situation, le retour de Rémy Vercoutre à Lyon est quasiment ficelé (des détails restent à régler) (…) Juninho sur le banc ? ça prend beaucoup d’épaisseur et le retour de Vercoutre n’est et ne serait pas anodin !! », explique Mohamed Toubache-Ter, qui n'est pas loin de penser que du côté de Lyon les jeux sont d'ores et déjà faits pour le poste de coach. Et cela même si le président Aulas a démenti ces rumeurs récemment. On va rapidement en savoir plus, puisqu'une communication de l'Olympique Lyonnais est attendue en milieu de semaine prochaine.