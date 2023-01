Lyon et Rennes tombent d'accord, Toko Ekambi va partir !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les supporters lyonnais vont pouvoir ranger une banderole, puisque le départ de Karl Toko Ekambi, qu'ils exigeaient, est désormais imminent. C'est du côté de Rennes que l'international devrait évoluer.

« On a perdu Martin Terrier pour la fin de la saison. C'était un joueur très important pour nous. On recherche un joueur capable d'évoluer sur le côté, mais aussi dans l'axe. Karl Toko Ekambi fait effectivement partie d'une liste qu'on a définie avec Florian Maurice ». Vendredi soir, en marge du match OM-Rennes Bruno Genesio avait reconnu que le club breton envisageait sérieusement de s’offrir l’attaquant international camerounais, en souffrance du côté de Lyon où il est désormais copieusement sifflé par les fans rhodaniens. Personne n’a oublié le geste de rage de Toko Ekambi, lequel avait fracassé une poubelle en quittant le terrain après avoir été remplacé contre Strasbourg. Mais à priori, le joueur arrivé d’Angers en 2020 n’aura plus l’occasion de vivre ce genre de triste scénario puisque FootMercato annonce qu’un accord a été trouvé entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais pour un possible transfert sous forme de prêt de Karl Toko Ekambi. Possible car il y a une inconnue dans ce dossier.

Toko Ekambi va décider où il jouera après l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karl Toko-Ekambi (@karltokoekambi)

Le média spécialisé affirme en effet que si l’international camerounais a lui aussi commencé à négocier avec plusieurs clubs, l’Olympique Lyonnais aurait également déjà trouvé un accord avec un club espagnol dont le nom n’est pas connu. Autrement dit, c’est désormais Karl Toko Ekambi et lui seul qui va devoir faire un choix, le joueur de l’OL ayant son avenir immédiat entre les mains. Car il ne fait évidemment aucun doute que KTE va quitter le Groupama Stadium avant la fin du mercato d’hiver dans huit jours, la situation étant devenue insupportable. Du côté du Stade Rennais, on espère que le challenge sportif proposé par le club breton réussira à convaincre Karl Toko Ekambi d'accepter l'offre transmise par Genesio et Maurice, deux anciens Lyonnais. Drôle de situation.