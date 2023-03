Lyon : Amin Sarr exige la place de Lacazette

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Recruté pour 12 millions d’euros en provenance d’Heerenveen cet hiver, Amin Sarr peine pour le moment à faire l’unanimité à l’OL.

Confronté aux départs de Karl Toko-Ekambi, Romain Faivre ou encore Tetê durant le mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a dégainé les cartouches Jeffinho et Amin Sarr pour se renforcer dans le secteur offensif au mois de janvier. Pour l’instant, les deux recrues de Bruno Cheyrou peinent à faire l’unanimité. Le Brésilien jongle avec les blessures tandis que le jeune Suédois de 23 ans déçoit. Davantage utilisé sur un côté que dans l’axe par Laurent Blanc pour le moment, Amin Sarr doit s’adapter à un nouveau poste car à Heerenveen, il jouait surtout dans une position d’avant-centre. Interrogé par Le Quotidien du Sport au sujet de son intégration à l’Olympique Lyonnais, Amin Sarr n’a pas caché qu’il était plus à l’aise à la pointe de l’attaque. Un poste occupé par… le meilleur joueur de l’OL cette saison, et de loin en la personne d’Alexandre Lacazette, auteur de 17 buts en Ligue 1 en 2022-2023.

Amin Sarr aimerait jouer à la pointe de l'attaque de l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amin Sarr (@amiin.sarr)

« Depuis mon arrivée à l’OL, j’ai été utilisé à gauche, à droite et au centre de l’attaque. Mais ma position préférée est avant-centre. Le coach a dit que je pouvais jouer partout sur la ligne offensive. Je pense que l’on va adapter ma position par rapport à l’équipe adverse afin de déterminer où ma vitesse et ma technique seront le plus utile. Mais je le répète : mon poste préféré, c’est numéro 9. Mon but à Angers ? J’espère que de nombreux buts vont suivre. Ce premier but a été un sentiment extraordinaire, d’autant que j’avais aussi signé une passe décisive ce soir-là. En plus, j’étais remplaçant et j’ai pu changer le cours du match en entrant en jeu. Que ce soit comme titulaire ou remplaçant, l’idée est toujours de donner une grande dose d’énergie à l’équipe » a lancé Amin Sarr, lequel espère grapiller de plus en plus de temps de jeu d’ici la fin de la saison… et si possible à la pointe de l’attaque. Même si dans ce rôle, la concurrence est quasiment impossible à terrasser au vu du niveau affiché par Alexandre Lacazette cette saison. A moins que Laurent Blanc ne se laisse tenter par un 4-4-2 qui permettrait au coach lyonnais d’associer Lacazette et Sarr dans l’axe.