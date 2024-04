Lucas Perri à l’OL, John Textor accusé d'une belle arnaque

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’hiver dernier, l’OL a réalisé une très belle opération au mercato avec le transfert de Lucas Perri en provenance de Botafogo pour seulement 3,2 millions d’euros. Un transfert qui fait l'objet de soupçons au Brésil.

3,2 millions d'euros pour Lucas Perri au mois de janvier. Un prix cadeau pour un gardien qui venait d’effectuer le rassemblement avec la sélection du Brésil, et qui est appelé à prendre la succession d’Anthony Lopes à partir de la saison prochaine. Les premiers pas de Lucas Perri à l’Olympique Lyonnais ont d’ailleurs été salués, avec des performances abouties en Coupe de France. Mais quelques mois après son transfert en provenance de Botafogo, une polémique est brutalement en train de naître au Brésil autour de la signature de Lucas Perri dans la capitale des Gaules. Le prix de son transfert fait tiquer et l'ancien club du gardien de but brésilien soupçonne John Textor d'avoir bidonné le prix de l'opération afin de ne pas avoir à payer trop cher une indemnité qui lui est due.

Pour rappel, l’OL a déboursé 3,2 millions d’euros pour le transfert du gardien brésilien de 26 ans avec un intéressement de 50 % sur un éventuel futur transfert. La somme déboursée pour s’attacher les services d’un international brésilien dans la force de l’âge à de quoi interpeller, surtout quand on sait que les deux clubs concernés, à savoir l’OL et Botafogo, appartiennent à John Textor. C’est ainsi que selon les informations d’UOL Esporte, Sao Paulo envisage de poursuivre le club de Botafogo devant la justice, estimant que ce transfert a été volontairement sous-évalué. Les supporters lyonnais pourraient alors se demander ce que Sao Paulo vient faire dans cette histoire, mais en réalité, le club est directement concerné par le transfert de Lucas Perri à l’OL.

Lucas Perri sous-évalué, Sao Paulo attaque Textor

Et pour cause, le SPFC disposait encore de 15 % des droits économiques du joueur en plus de 3 % supplémentaires en tant que club formateur, soit un total de 18 %. Mais avec un transfert à seulement 3 millions d’euros de Botafogo vers l’OL, Sao Paulo a récupéré une somme minime et en plus, celle-ci n’a pas encore été versée. Pour toutes ces raisons, John Textor pourrait être attaqué en justice devant la FIFA. Une mauvaise nouvelle pour le patron d’Eagle Football, qui multiplie décidément les ennuis au Brésil alors que mardi, nous apprenions que le président de Botafogo allait porter plainte pour une potentielle corruption des arbitres par le club de Palmeiras.