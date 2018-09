LOSC : Pépé ne ferme pas totalement la porte à l'OL

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Officiellement convoité par l'Olympique Lyonnais lors des derniers jours du mercato, Jean-Michel Aulas affirmant même avoir trouvé un accord avec les dirigeants du LOSC, Nicolas Pépé a fait le choix de rester à Lille, l'attaquant international ivoirien n'étant pas persuadé d'avoir le temps de jeu qu'il faut à l'OL compte tenu de la concurrence. Auteur d'un début de saison explosif avec la formation de Christophe Galtier, Nicolas Pépé sait cependant que le LOSC sera une nouvelle fois contacté lors des prochains marchés des transferts. Et s'il souhaite d'abord réussir dans le Nord, le joueur de 23 ans ne ferme pas la porte aux équipes de Ligue 1.

« Pourquoi j’ai choisi de rester plus longtemps à Lille ? Parce que je n’ai pas terminé ce que j’ai à faire ici. J’ai un plan de carrière bien défini. Malgré son offre, Lyon est normalement un club qui se refuse pas. Si je refuse de quitter Lille pour un autre club français comme Eden Hazard ? Ce n’est plus pareil aujourd’hui. Je ne suis pas dans cette optique. On verra. Ce peut être la Ligue 1 ou l’étranger... », a confié, dans L'Equipe, Nicolas Pépé, qui tentera dimanche soir contre l'Olympique de Marseille de confirmer que Lille a bien une belle pépite dans son effectif.