Les Verts décapités, Ndombele fait une dédicace à l’OL

Pour Tanguy Ndombele, le festival contre l’AS Saint-Etienne (8-0) avait une saveur particulière. Le milieu de l’OGC Nice savoure un peu plus que ses coéquipiers, lui qui a porté les couleurs de l’Olympique Lyonnais, le club rival des Stéphanois.

Le pari audacieux de l’OGC Nice pourrait s’avérer gagnant. En grande difficulté ces dernières années, Tanguy Ndombele retrouve un bon niveau avec les Aiglons. Le milieu de terrain a confirmé son regain de forme pendant la démonstration du Gym contre l’AS Saint-Etienne vendredi. Un festival auquel l’international français a participé en inscrivant le deuxième but de son équipe. En zone mixte, le Niçois était donc d’humeur à saluer le rival des Verts, à savoir son ancien club de l’Olympique Lyonnais.

😅 L'immense joie de l'ex-joueur de l'OL Tanguy Ndombele après la râclée infligée à Saint-Étienne avec Nice (8-0) pic.twitter.com/z5Lk265RVk — RMC Sport (@RMCsport) September 21, 2024

« Ce que ça me fait de gagner 8-0 face à Saint-Etienne ? Ça fait toujours plaisir, j’espère que les Lyonnais sont contents, s’est amusé le renfort azuréen. On ne vit pas tout le temps ce genre de match. On leur a vite coupé la tête. Ce n’est pas méchant. Mais c’est vrai que tout s’est bien passé aujourd’hui. On ne va pas se plaindre, on ne met pas tout le temps 8-0. Le plus important était de prendre les trois points et de réagir après Marseille (défaite 2-0). Je pense qu’on l’a fait de la meilleure des manières, en plus pour les 120 ans du club. Je ne pense pas qu’on pouvait faire mieux. »

La préparation idéale

Juste avant l’affiche de Ligue Europa face à la Real Sociedad mercredi, Nice s’est effectivement préparé de la meilleure des manières. « C’est de bon augure, on part avec de la confiance, même si ce ne sera pas le même style de match, a prévenu Tanguy Ndombele. La Real Sociedad reste une grosse équipe au niveau européen. On verra comment ça se passera. » Cette fois, on peut d'ores et déjà affirmer que le Gym ne mènera pas 6-0 à la mi-temps.