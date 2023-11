Les migrants et un vieux match, l'OL freiné à Lens

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Auteurs d'actes racistes à Marseille, certains supporters lyonnais ne brillent pas par leur intelligence cette saison. De quoi motiver la préfecture du Pas-de-Calais à les interdire coûte que coûte pour Lens-OL.

Au vu de la situation sportive compliquée de l'OL cette saison, le soutien de ses supporters est pratiquement indispensable pour relever la tête. Il est d'autant plus important ce week-end avec le périlleux déplacement de l'OL à Lens samedi. Face à une équipe en forme soutenue par un public chaud bouillant, les supporters lyonnais ne seraient pas de trop. Encore faut-il qu'ils soient autorisés à se rendre dans le Pas-de-Calais. Les autorités publiques ne le veulent pas et la préfecture du Pas-de-Calais a publié un arrêté pour interdire le déplacement des supporters lyonnais à Lens samedi.

Les supporters de l'OL iront bien à Lens malgré l'arrêté

Pour justifier sa décision, la préfecture a usé d'arguments plus ou moins atypiques, comme la présence de migrants dans le Nord de la France. Si le contexte de la lutte anti-terroriste lié au récent attentat d'Arras se comprend aisément voire la pression migratoire à Calais, d'autres arguments semblent plus mystérieux. C'est notamment le cas d'une possible haine entre les supporters de l'OL et de Lens, laquelle serait liée à la lutte pour le titre de champion de France en 2002. « Considérant que depuis la victoire lyonnaise du 4 mai 2002 en Ligue 1 face au RCL, permettant à l’OL de remporter son premier titre de champion de France, une rivalité s’est développée entre les supporters ultras des deux clubs », écrit l'arrêté.

Une justification qui a étonné les internautes, supporters lyonnais ou pas. Toutefois, la tendance serait finalement à un déplacement encadré des supporters lyonnais comme le confirme le site Olympique et Lyonnais. L'arrêté en question visera finalement les supporters lyonnais non encadrés et empêchera les supporters de l'OL d'approcher le centre-ville lensois. Si le déplacement se confirme, c'est une aubaine pour les fans lyonnais alors que la commission de discipline de la LFP doit statuer sur les incidents racistes à Marseille. Des interdictions de déplacement seront sans doute à prévoir dans les prochaines semaines, faisant peut-être du voyage lensois le dernier de l'année 2023 pour les supporters lyonnais.