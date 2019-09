LdC : L'OL accroché d'entrée de jeu !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Lyon et Zénith font match nul 1-1

But pour Lyon : Memphis (50e sp)

But pour Zénith : Azmoun (41e)

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais s’est contenté d’un match nul 1-1 face au Zénith Saint-Pétersbourg.

A la pause, les Lyonnais qui s’étaient montrés les plus dangereux, se retrouvaient pourtant menés sur un but d’Azmoun, qui trompait Lopes de près après une remise de l’inévitable Dzyuba (0-1, 41e). Lyon réagissait immédiatement après la pause, avec l’égalisation de Memphis sur pénalty (1-1, 50e). Par la suite, le match était plus échevelé, et les organismes très fatigués, ce qui donnait une fin de rencontre décousue où personne ne parvenait à faire la différence. Au final, Lyon perd tout de même deux points sur sa pelouse dans une rencontre qui semblait à sa portée, même si tout reste bien évidemment jouable.