Lacazette et Dembélé, le fiasco qui fait trembler l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Alignés à la pointe de l’attaque lyonnaise contre l’OM dimanche soir, Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé ont été fantomatiques.

Depuis sa nomination à la tête de l’Olympique Lyonnais il y a un mois, Laurent Blanc a systématiquement aligné Moussa Dembélé au côté d’Alexandre Lacazette à la pointe de son attaque. Une manière pour Laurent Blanc d’aligner une équipe à la fois offensive et expérimentée, ce qui avait porté ses fruits contre Montpellier ou encore Lille ces deux dernières semaines. En revanche, le duo Lacazette-Dembélé est totalement passé à côté de son match au Vélodrome, dimanche soir contre l’Olympique de Marseille. Et les limites de ce binôme dans un gros match de Ligue 1 peut nourrir de grosses inquiétudes dans la capitale des Gaules puisque dans L’Equipe ce lundi, les deux attaquants de l’OL ont écopé de la pire note du match (3/10).

Lacazette et Dembélé à côté de la plaque contre l'OM

« Il est passé à côté de son sujet. La capitaine, qui restait sur quatre buts avec Blanc, a été bousculé dans les impacts, jamais précis même s'il a été un poil meilleur en deuxième période. Rate même une tête en fin de match » analyse le quotidien national au sujet d’Alexandre Lacazette, qui a bien fait peur au Vélodrome sur une action où il a presque enlevé Pau Lopez, mais qui a globalement livré une prestation trop décevante. Constat similaire pour son compère d’attaque, Moussa Dembélé. « Le buteur est pris par la course de Gigot sur le but et a passé son temps à courir dans le vide. Même s'il a été un peu plus consistant que Lacazette dans les duels, il n'a guère pesé. Remplacé par Toko Ekambi (46e, note : 6) qui a offert de la profondeur à son équipe » analysent Vincent Duluc et Hervé Penot au sujet des attaquants de l’OL, bien trop inoffensifs pour inquiéter la solide défense de l’OM dimanche soir au Vélodrome. Il en faudra plus pour Dembélé et Lacazette à l’avenir et dès le week-end prochain contre Nice pour espérer une remontée de l’OL au classement.