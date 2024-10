Lacazette en crise, l’OL vole à son secours

Dans : OL.

Auteur d’un doublé splendide en Europa League sur la pelouse des Glasgow Rangers jeudi (1-4), Alexandre Lacazette n’a toujours pas réussi à débloquer son compteur en Ligue 1 depuis le début de la saison.

Depuis la défaite contre Marseille il y a deux semaines, l’Olympique Lyonnais va mieux et enchaîne les victoires. L’Olympiakos, Toulouse, les Glasgow Rangers et Nantes ont subi la loi de l’équipe de Pierre Sage, mais Alexandre Lacazette n’est pas le joueur à l’origine de ce renouveau. Toujours titulaire et capitaine, le « Général » comme il est affectueusement appelé dans la capitale des Gaules, vit une terrible période d’inefficacité. L’Europa League a permis à Alexandre Lacazette de retrouver le sourire et le chemin des filets avec un doublé aux Glasgow Rangers, mais son compteur n’est toujours pas débloqué en Ligue 1.

Nos confrères de @StatsduFoot rapportent en ce début de semaine que c’est la première fois depuis 2012 que Lacazette ne trouve pas le chemin du but après les six premiers matchs d’une saison en championnat. Le doute va doucement s’installer chez le n°10 de l’OL si la situation perdure, mais ce dernier peut néanmoins compter sur le soutien indéfectible des supporters lyonnais. Lors du match de dimanche contre Nantes, une banderole dans les travées du Groupama Stadium a été déployée pour soutenir et remercier Alexandre Lacazette.

Lacazette en crise de confiance en Ligue 1

« Tu as préféré le cœur aux millions ! Tout notre respect Alex ! » pouvait-on lire dans la zone des BG87. Ce soutien ne sera pas de trop car dimanche contre Nantes, Alexandre Lacazette a été le joueur le moins bien noté du match avec un 3/10. « Pas dans le rythme, il a manqué des contrôles et des remises qui ne lui posent d'habitude aucun problème. Il s'est laissé tomber alors qu'il était en position de tir sans obtenir le penalty (67e) puis il a manqué un duel avec Lafont » souligne le quotidien national. Le meilleur buteur de l’OL ces deux dernières saisons va rapidement devoir retrouver le chemin des filets en championnat.

Car même si Pierre Sage ne le fera pas sauter aussi facilement, la concurrence pousse derrière lui avec de multiples solutions telles que Mikautadze, Orban ou Zaha, même si les deux derniers joueurs cités ont été écartés du groupe par Pierre Sage pour la réception des Canaris dimanche après-midi. Pour atteindre ses objectifs en championnat, l'OL aura besoin d'un Lacazette buteur, ce qui n'est pas le cas pour l'instant au grand dam du coach lyonnais.