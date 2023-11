Lacazette bourreau de Lille, l'OL change ses plans

Dans : OL.

Après le match à Rennes, Alexandre Lacazette paraissait devoir débuter sur le banc contre Lille ce dimanche au Groupama Stadium. Mais Fabio Grosso pourrait avoir finalement changé d'avis.

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a répété cette semaine toute la confiance qu'il plaçait en Alexandre Lacazette, avouant tout de même que le buteur rhodanien devait élever son niveau physiquement, le Général ayant parfois du mal à tenir les séances à haute intensité. C'est pour cela qu'il était sorti du banc lors de la victoire à Rennes, et que tout annonçait que cela allait être le cas ce dimanche au Groupama Stadium contre le LOSC. L'Equipe l'affirmait samedi, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki devaient débuter sur le banc face à Lille. Un choix qui pouvait surprendre tant le numéro 10 de l'OL a des statistiques impressionnantes face aux Nordistes. Sous le maillot de Lyon, Lacazette a déjà marqué neuf buts, dont huit en Championnat, et notamment trois la saison passée. De quoi en faire la bête noire officielle du LOSC. Et Paulo Fonseca va probablement devoir régler ce souci. Car Grosso a une idée en tête.

Lacazette adore faire des misères à Lille

A quelques heures de ce Lyon-Lille qui vaut très cher pour les deux clubs, l'OL ayant l'occasion de quitter la dernière place et le LOSC de reprendre des points à Monaco dans la course au podium, le technicien aurait finalement décidé de titulariser Alexandre Lacazette. Hugo Guillemet, qui rappelle que jeudi le buteur n'était pas dans le onze appelé à débuter lors d'une mise en place à huis clos, explique que Fabio Grosso va finalement retenir le joueur de 32 ans dans sa composition de départ. Pour le reste, le mystère plane totalement, les joueurs ne seront en effet informés de l'équipe qui commencera le match que vers 18 heures. Le technicien se réserve le droit de faire quelques surprises, Skelly Alvero étant ainsi pressenti pour éventuellement débuter.