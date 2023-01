La victoire qui peut sauver la saison de l'OL

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Vainqueur dans la difficulté contre le FC Metz en Coupe de France, l'OL a validé sa qualification pour les 16e de finale de la compétition. Rémy Vercoutre ne retient que l'essentiel et donne les ingrédients aux Lyonnais pour la suite de la saison.

Après la défaite contre Clermont en Ligue 1, l'OL devait vite réagir face à Metz en Coupe de France. Les Lyonnais ont souffert mais ont réussi à battre les Grenats et à se qualifier pour le prochain tour. Un succès 2-1 qui ne rassure pas dans le jeu mais qui permet au club rhodanien de renouer avec la victoire. L'équipe de Laurent Blanc prend les matchs les uns après les autres et a commencé l'opération remontée en championnat. Actuellement huitième de la Ligue 1, l'OL est à 9 points des places européennes. Pour Rémy Vercoutre, l'objectif principal des Gones est de gagner des matchs, peu importe la manière durant la seconde partie de la saison pour se relancer.

L'OL passe en mode chasseur de victoires

« On avait besoin de renouer avec le succès en particulier dans un match comme celui-ci. La Coupe de France est un objectif majeur. On a eu des occasions qu’on n’a pas su transformer et après on n’était pas à l’abri d’un exploit de l’équipe adverse. On aurait aimé gagner avec un écart plus large mais on va se contenter de cela. On est en rémission et on va procéder étape par étape. C’est mieux parce qu’on a gagné mais c’est encore insuffisant. La meilleure des vitamines pour les sportifs professionnels c’est la gagne » a déclaré l'entraîneur des gardiens à Lyon, sur la plateforme OL Play après la victoire en Coupe de France. L'OL va devoir enchaîner contre le FC Nantes, mercredi 11 janvier à l'occasion de la 18eme journée de la Ligue 1.