La France veut voir l’OL taper le PSG en finale

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

D’après un sondage réalisé avant la finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain n’aura pas les faveurs des Français samedi. Dans la plupart des régions de l’Hexagone, les amateurs de football soutiendront l’Olympique Lyonnais.

De la place de lanterne rouge en décembre à un sacre en Coupe de France ? L’histoire serait belle pour l’Olympique Lyonnais. Et peut-être même pour de nombreux observateurs dans le pays. Car selon un sondage réalisé avant la finale contre le Paris Saint-Germain samedi, les hommes de Pierre Sage ont les faveurs des Français. L’enquête a été réalisée par le compte Météo Foot, lequel a créé des communautés par régions pour interroger les amateurs de ballon rond.

Le PSG soutenu du côté de Marseille

Résultat, sur les 14 régions (France d’outre mer comprise) sondées, 11 d’entre elles sont majoritairement favorables à un sacre de l’Olympique Lyonnais ! Le Paris Saint-Germain est évidemment soutenu en Île-de-France, mais aussi en Bretagne et, plus surprenant, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, du côté des rivaux de l’Olympique de Marseille. A croire que les Marseillais détestent encore plus les Lyonnais. En tout cas, le club rhodanien ne manquera pas de soutien dans l’Hexagone, et notamment dans les Hauts-de-France où se jouera la rencontre prévue à Lille.

🔥 L'OL PLÉBISCITÉ ! 11 RÉGIONS SUR 14 plutôt pour l'OL lors de cette Finale de la Coupe de France !



☑️ Le PSG PRÉFÉRÉ en Ile de de France, OK, en BRETAGNE, mais aussi en PACA !



➡️ La question posée dans vos communautés RÉGIONALES était :



"Pour la finale de la Coupe de France… pic.twitter.com/7xZHNpfx9j — Météo Foot (@MeteoFoot) May 24, 2024

Il se pourrait donc que Lyon ne soit pas seulement poussé par ses 15 000 supporters autorisés au Stade Pierre-Mauroy. On peut penser que le public nordiste annoncera vite la couleur avant même le coup d’envoi de la partie. Une chose est sûre, c’est que le soutien d’une majorité des spectateurs serait un atout supplémentaire pour le récent sixième de Ligue 1, loin d’être favori contre le champion de France. De son côté, l’équipe entraînée par Luis Enrique a l’habitude d’évoluer dans des environnements plus ou moins hostiles. Ce qui n’a pas souvent perturber les coéquipiers de Kylian Mbappé.