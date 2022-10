La formation de l'OL, même le Real et le Barça tremblent

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est une institution reconnue au sein du football français. Le club rhodanien est d'ailleurs réputé pour le très bon état de sa formation.

Au fil des années, surtout au début des années 2000, l'OL est un club qui a changé de dimension. Sous la houlette de Jean-Michel Aulas, le club rhodanien a réussi l'exploit de remporter sept titres consécutifs en Ligue 1. Une performance jamais réalisée jusqu'à aujourd'hui. Et en plus de gagner sur le terrain, les Gones ont tout donné pour développer leur formation. On ne compte plus les derniers joueurs sortis de l'OL et qui ont connu une grande carrière. Le récent Ballon d'Or 2022, Karim Benzema, est un pur produit du centre de formation de l'OL. Si Lyon connait de moins bons résultats depuis quelques mois, la direction attache une grande importance à son vivier de futurs joueurs.

L'OL, un modèle de formation

D'après une récente étude menée par le CIES, on apprend d'ailleurs que l'OL est le troisième club pourvoyeur de joueurs dans le Big 5 européens, après le Real Madrid et le FC Barcelone. Les Gones comptent 34 joueurs passés par son centre de formation, le Real 43 et le Barça 38. Pour exemple, face au Stade Rennais la semaine passée, huit joueurs convoqués étaient formés à l’OL. De quoi faire particulièrement plaisir à Jean-Michel Aulas, qui souhaite remettre l'ADN OL au centre du projet du club. Les Rhodaniens sont néanmoins 7èmes au classement de l'indice de formation, qui comprend les minutes disputées dans des matchs officiels de la part des joueurs formés au club. Cela peut s'expliquer par des recrutements onéreux et intéressants faits par l'OL, et qui n'ont pas permis aux jeunes de jouer sur la durée, à l'inverse de clubs comme Benfica, l'Ajax ou encore le Barça. En tout cas, voilà qui rassurera certains supporters, qui ont peur de voir leur club s'égarer et oublier ses jeunes. Ils font bien partie du projet et ils pourraient encore se développer avec l'arrivée d'un entraineur comme Laurent Blanc, qui aime s'appuyer sur la formation.