La DNCG ne statue pas sur l’OL ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La DNCG, qui a reçu plusieurs clubs ces dernières heures, a dévoilé ses verdicts pour la mi-saison. Monaco en Ligue 1, Troyes et Valenciennes en Ligue 2, ne sont pas inquiétés. En revanche, l’OL n’a toujours pas de réponse favorable, ni défavorable. « Sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG », a fait savoir le gendarme financier du football français, qui attend donc des éléments complémentaires avant d’être convaincu. En espérant que tout ne dépende pas, comme l’été dernier, de la vente d’OL Reign qui ne serait pas encore effective à l’heure actuelle et représente 53 ME de promesses financières pour le moment non tenues.