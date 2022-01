L1 : Lyon va battre le PSG, il dit pourquoi

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Distancé en Ligue 1 et affaibli, l’Olympique Lyonnais ne part pas favori avant la venue du Paris Saint-Germain dimanche soir. Pourtant, l’humoriste Florian Gazan ose parier sur les Gones et leur calendrier allégé.

Pour son premier match de l’année, l’Olympique Lyonnais passe tout de suite aux choses sérieuses. Les hommes de Peter Bosz se préparent à défier un Paris Saint-Germain diminué mais encore supérieur sur le papier. Pas de quoi refroidir Florian Gazan qui mise sur une victoire rhodanienne au Groupama Stadium. « Je sais, ça a l’air insensé comme ça, vu que les Gones sont à peu près dans le même état de fraîcheur que le saumon fumé que vous n'avez pas terminé à Noël », s’est amusé le chroniqueur de RTL, en soulignant la 13e place des Lyonnais en Ligue 1, à 22 longueurs du leader parisien. Et ce n’est pas le seul point inquiétant pour les locaux.

OL-PSG, les absents plus forts que les présents

« En plus, c’est un OL décimé qui va affronter le PSG : privé de trois de ses attaquants partis jouer la Coupe d’Afrique des Nations, Karl Toko Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere ; privé de son président Jean-Michel Aulas, suspendu après les incidents de OL-OM et qui ne pourra pas donc aller dire à l’arbitre sa façon de penser et surtout sa façon de siffler ; privés aussi de ses supporters puisque le Groupama Stadium qui aurait dû être à guichets fermés sera à gradins fermés, enfin quasiment avec la jauge des 5.000 spectateurs imposée par Jean Castex », a rappelé Florian Gazan, avant d’expliquer son motif d’espoir avec ironie.

Une préparation décisive pour l’OL ?

« Parce que c’est là le génie du président Aulas. Lyon a pensé à tout pour être au mieux pour ce match : grâce aux ultras qui ont mis le bazar au stade Charléty face au Paris FC, Lyon a été éliminé de la Coupe de France sur tapis vert. Donc, au lieu de se galérer à la jouer en ce début d'année, comme le PSG contre Vannes (...), les joueurs lyonnais, eux, se sont fait une petite semaine de reprise tranquillou pour ressouder le groupe, a commenté l’humoriste. Ils seront au taquet face à ce PSG qu’ils sont quand même l’équipe à avoir le plus battu à domicile depuis 10 ans. » A l’image du match aller (2-1 pour le PSG), il est vrai que l’OL a souvent rivalisé avec les Parisiens dans leurs confrontations.