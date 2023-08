L'OL une bande de « ‍nuls ‍», ce cadre est inquiet

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a touché le fond ce samedi en perdant 1-4 à domicile contre Montpellier. Collectif défaillant, cadres pas au niveau, les Gones peuvent être inquiets pour les prochaines semaines. Maxence Caqueret en est parfaitement conscient.

Plus les semaines passent et plus le niveau de l'OL semble décliner. Avec les matchs de préparation, les Lyonnais ont enchaîné 6 défaites d'affilée. Cet été, l'attaque peinait à marquer des buts. Puis, c'est la défense qui a trahi l'OL à Strasbourg pour la première journée. Samedi, c'était la totale : attaque stérile et peu dangereuse, défense à la ramasse face aux attaques héraultaises : résultat 4-1 et une place de lanterne rouge provisoire. Alors que Nice et le PSG arrivent au programme, l'OL pourrait être en grand danger au classement à la fin de l'été.

Caqueret tire déjà la sonnette d'alarme à l'OL

Si certains supporters parlent déjà de lutte pour le maintien, on n'en est pas encore là du côté des joueurs et du staff lyonnais. Néanmoins, la claque de samedi n'est pas anecdotique et demande une réaction immédiate. Maxence Caqueret l'espère au plus vite, lui qui a eu des mots durs concernant l'OL après le match au micro d'Amazon Prime Vidéo.

🗣 "On est nuls tout simplement."



🔴🔵 Le message est clair pour @MaxenceCaqueret. #OLMHSC pic.twitter.com/oU3aE1mBZ5 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 19, 2023

« Urgence ? Non, parce que ce sont les deux premiers matchs seulement. Mais, c’est sur qu’il va falloir faire beaucoup beaucoup mieux parce qu’on a un visage qui est méconnaissable. On est nuls tout simplement, on a été nul que ce soit offensivement ou défensivement. On prend encore quatre buts, c’est énorme. Donc, il va falloir vite se réveiller et vite se remettre au boulot parce que si on reste comme cela, on ne va pas aller très loin », a t-il lâché. De quoi essayer de provoquer une réaction d'orgueil dans le vestiaire de l'OL, c'est presque devenu indispensable au vu des difficultés lyonnaises.