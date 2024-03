L'OL se jette sur un buteur de 17 ans

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a ciblé le championnat belge comme zone prioritaire pour recruter au mercato. Après avoir regardé du côté de La Gantoise cet hiver, l'OL se penche sur Anvers avec une jeune pépite française de 17 ans seulement.

Après le Brésil, la Belgique. L'OL a décidé de diversifier ses zones de recrutement en ciblant le championnat belge depuis quelques mois et l'arrivée de John Textor à la tête du club. Une bonne inspiration tant la Belgique recèle de talents cachés et surtout pas chers. Lille y avait notamment déniché Jonathan David et Victor Osimhen dans un passé récent. L'OL n'est pas encore aussi satisfait de son passage à La Gantoise en janvier même si Gift Orban et Malick Fofana restent prometteurs. Toutefois, le club rhodanien persévère et veut s'attaquer à un autre talent offensif du « plat pays » : George Ilenikhena.

Ilenikhena, un joueur très convoité en Europe

A 17 ans, le joueur franco-nigérian impressionne la Belgique mais surtout l'Europe. Arrivé d'Amiens l'été dernier, Ilenikhena n'a pas eu de problèmes d'adaptation au Royal Antwerp. Ce fut notamment le cas en Ligue des champions, compétition pour laquelle le club anversois était qualifié en première partie de saison. Ilenikhena a marqué un but au Barça, devenant le plus jeune français buteur en C1 juste devant Warren Zaire-Emery. En outre, Ilenikhena a déjà inscrit 8 buts en championnat cette saison.

💣❗🇫🇷 #OL ⚪❗

Lyon plans to check on the condition of Antwerp's 17-year-old striker George Ilenikhena. https://t.co/r0sRVIg0ZW pic.twitter.com/Z5WhtoSPGZ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 16, 2024

Selon le journaliste turc Ekrem Konur sur X, les bonnes performances d'Ilenikhena ont convaincu l'OL de vouloir le recruter l'été prochain. Cependant, la tâche s'annonce bien plus dure que pour Gift Orban ou Malick Fofana. George Ilenikhena est sous contrat jusqu'en 2027 avec l'Antwerp. De plus, les Lyonnais ne sont pas les seuls sur le dossier. Le jeune attaquant français est suivi par le PSG, Lille mais aussi le Borussia Dortmund, Tottenham et Arsenal. Sachant que l'Antwerp connaît un gros déficit financier qui l'oblige à vendre certaines de ses pépites à l'instar de Vermeeren à l'Atlético Madrid cet hiver, on voit mal l'OL obtenir George Ilenikhena pour un prix bon marché.