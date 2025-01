L'OL sauvé, un miracle à 178ME signé Textor

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va devoir très rapidement régler sa situation financière, sous peine de graves sanctions en fin de saison. Les Gones pourraient néanmoins avoir trouvé la solution et apporter des grosses garanties vendredi à la DNCG.

La DNCG a été très claire avec l'OL il y a quelques semaines : il faudra des rentrées d'argent cet hiver, sous peine d'une descente en Ligue 2 à l'issue de la saison. Les Gones vont donc devoir faire des sacrifices importants, à moins qu'une solution miraculeuse ne soit trouvée. John Textor pourrait être la clé pour résoudre certains problèmes, même si ses méthodes sont très loin de faire l'unanimité en France. Le businessman américain compte d'ailleurs faire valoir ses droits en fin de semaine lors de l'appel de l'OL suite aux dernières sanctions prononcées par la DNCG. Textor aurait, d'après des sources anglaises, trouvé un acquéreur pour les parts qu’il a à Crystal Palace.

Textor, un accord juteux qui peut sauver l'OL devant la DNCG ?

Ces dernières heures, Le Progrès, via The Athletic, indique en effet que John Textor a trouvé un accord d‘exclusivité avec un groupe d’investisseurs américains et saoudiens. L’offre serait estimée à quelque 178 millions d’euros pour les 45 % que détient l'Etasunien dans le club londonien. Si une telle opération se produisait, alors les finances de Textor via Eagle Football seraient considérablement boostées. De quoi permettre à l'OL de sauver sa peau et voir ses sanctions réduites, on le saura prochainement.

Mais nul doute que des rentrées d'argent seront les bienvenues. Les Rhodaniens ont rendez-vous vendredi devant la DNCG. Le gendarme financier du football avait sanctionné Lyon d'une interdiction de recrutement cet hiver lors du mercato, d'un encadrement de la masse salariale et d'une relégation en Ligue 2 en fin d'exercice.