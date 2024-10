L'OL s'attaque à un célèbre influenceur

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Des bagarres entre supporters ont émaillé le dernier OL-Nantes, obligeant la direction lyonnaise à réagir fermement. Dans son viseur, les comportements haineux qu'elle veut bannir. Un célèbre influenceur rhodanien pourrait le payer cher.

L'OL a un problème avec certains de ses supporters. Il y a eu les cris et gestes racistes au cours de plusieurs rencontres, il y a désormais la violence physique pure et simple. Au cours du dernier match de championnat contre Nantes, une agression au couteau a eu lieu dans une bagarre entre des membres des Bad Gones et des Six Neuf Pirates. Un fait divers suffisamment grave pour pousser la direction lyonnaise à réagir. Son président exécutif Laurent Prud'homme est en première ligne pour éradiquer la violence au sein du Groupama Stadium.

L'OL porte plainte contre Bassem Braiki

L'une des premières cibles de ce plan est l'influenceur politique Bassem Braiki aux 135 000 suiveurs sur X. Connu pour certaines déclarations polémiques sur les réseaux sociaux, le Lyonnais de naissance est visé pour une vidéo postée lors du dernier OL-Nantes. « C’est simple, clair et net. Donc, nous, on va créer un groupe de supporters bientôt. La banlieue elle va aller au stade. Et celui qui n’est pas content, on lui ni*** sa mère ! », avait-il indiqué face caméra. Présent à une conférence de la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme), Laurent Prud'homme a révélé que l'OL allait porter plainte contre Bassem Braiki pour incitation à la haine selon les informations du compte X Goneback. Une nouvelle qui va assurément faire du bruit sur le net au vu de la visibilité de l'influenceur, à Lyon comme partout en France.