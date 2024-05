L’OL relégué, le plan fumeux de Textor révélé

Dans : OL.

Propriétaire de l’OL, John Textor souhaite vendre ses parts à Crystal Palace dans un but bien précis : racheter un club de Premier League. Le nom d’Everton est évoqué depuis quelques jours.

Actionnaire minoritaire de Crystal Palace en plus d’être propriétaire de Botafogo, Molenbeek ou encore de l’Olympique Lyonnais, John Textor souhaite quitter les Eagles. L’homme d’affaires américain veut vendre au plus vite les 45% qu’il détient de Crystal Palace afin d’acheter la totalité du club d’Everton. Le projet ambitieux de John Textor est néanmoins difficile à mener à bien car les acheteurs ne se bousculent pas pour racheter les parts du patron de l’OL du côté de Crystal Palace. Qui souhaiterait investir près de 500 millions d’euros pour acheter la moitié d’un club de football, sans avoir aucun pouvoir décisionnel ?

John Textor de son côté espère que tout va se décanter rapidement car l’objectif du businessman américain est de racheter Everton, actuellement dans une situation financière très difficile, et qui est en train de construire un stade dont la valeur est de 800 millions d’euros. Mais dans l’After Foot sur RMC, l’économiste David Gluzman a alerté les fans de l’OL sur le danger d’un potentiel rachat d’Everton par John Textor. Selon lui, il est clair que le propriétaire de Lyon ne fera plus du club rhodanien son équipe n°1 dans la galaxie Eagle en cas de rachat d’un club de Premier League.

« John Textor s’est fait pigeonner à Crystal Palace. A la sortie du Covid, Crystal Palace avait besoin d’argent frais pour développer une partie de ses infrastructures, ils ont trouvé John Textor. Il est rentré dans le capital du club, d’abord à 40% puis à 45% mais avec seulement 25% de droit de vote. Lui, il veut vendre ça, il valorise Crystal Palace à un milliard d’euros et souhaite vendre 45% d’un milliard, mais qui va arriver en ayant aucun pouvoir ? D’autant que les actionnaires actuels ne veulent pas vendre (…) Les actionnaires de Crystal Palace savent que John Textor est pressé de vendre ses parts pour acheter Everton, donc il est complètement bloqué » a analysé le spécialiste de l’économie du sport, avant de poursuivre.

L'OL relégué dans la hiérarchie de John Textor ?

« Il est bloqué aussi par rapport à l’OL car au niveau d’Eagle, il a emprunté beaucoup d’argent. Le but de John Textor est de faire passer Lyon en second dans sa hiérarchie car un club de Premier League génère au minimum 120 ME de droits TV. En plus, Everton est en faillite et il y a un nouveau stade qui va être construit et qui va valoir à lui seul 800 ME. Tu peux être ambitieux à Lyon et à Everton, mais John Textor a des moyens financiers limités. Ses investisseurs vont lui demander de prioriser l’équipe qui a des revenus sécurisés de plusieurs centaines de millions d’euros (Everton) plutôt que Lyon, un club immense mais qui aura des sources de revenus bien moindres » a fait savoir David Gluzman sur RMC. La question est maintenant de savoir si John Textor parviendra à trouver un acheteur pour ses parts de Crystal Palace. Tant que ce n’est pas le cas, le potentiel rachat d’Everton est bloqué, et l’OL reste le n°1 de la galaxie Eagle. Si tout s’accélère pour acheter les Toffees en revanche, il y aura de quoi s’inquiéter pour les fans de Lyon.