L’OL refuse une offre, Textor en veut 8 fois plus

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Prêté à Bastia cette saison, le jeune défenseur central Abdoulaye Ndiaye donne entière satisfaction. Le club de Ligue 2 se verrait bien le conserver après un transfert définitif. Mais l’Olympique Lyonnais a rejeté sa première offre et réclame beaucoup plus que le montant proposé.

En attendant de savoir si son équipe disputera la Ligue Europa Conférence, Laurent Blanc s’interroge sur son effectif pour la saison prochaine. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ignore encore les intentions de la nouvelle direction. Le club rhodanien se dirige-t-il vers un recrutement ambitieux ? Les meilleurs jeunes de l’effectif seront-ils conservés ? Et quid des joueurs de retour de prêt à l’image d’Abdoulaye Ndiaye ? Compte tenu de ses performances avec Bastia, le défenseur central de 21 ans aura peut-être son mot à dire.

Bastia a proposé 500 000€ à Lyon pour s’attacher les services du DC Abdoulaye Ndiaye.

Refus de Lyon.

Le joueur est suivi par Lens notamment mais aussi du côté de l’Allemagne.

Lyon ne lui promet que la 4eme place ds la hiérarchie des DC. #OL #SCB — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 25, 2023

Le Sénégalais a en effet brillé cette saison et s’est installé dans le onze du pensionnaire de Ligue 2. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que le club corse souhaite le conserver. D’après l’insider Mohamed Toubache-Ter, Bastia a formulé une offre de 500 000 euros pour le transfert définitif du défenseur central. Une proposition refusée. Et pour cause, le club désormais dirigé par John Textor accepterait de libérer son jeune talent pour 4 millions d’euros. Pas sûr que les dirigeants bastiais aient les moyens de s’aligner.

Lens également intéressé

En revanche, d’autres prétendants pourraient y parvenir d’ici l’ouverture du marché des transferts. La source évoque également un intérêt du Racing Club de Lens, qualifié pour la Ligue des Champions, et la présence d’un ou plusieurs clubs allemands. Ces approches pourraient provoquer une réflexion de la part d’Abdoulaye Ndiaye, à qui l’Olympique Lyonnais ne proposerait qu’un statut de quatrième défenseur central dans la hiérarchie la saison prochaine. Rappelons que l’ancien joueur de l’AS Dakar Sacré-Cœur n’a fréquenté que l’équipe réserve des Gones depuis son arrivée en 2020.