L'OL redresse la tête, c'est déjà ça

Dans : OL.

Par Claude Dautel

22e journée de Ligue 1

Stade de l'Aube

OL bat Troyes : 3 à 1

Buts : Lopes (62e) pour Troyes; Barcola (43e), Cherki (59e), Lacazette (90e+4) pour l'OL

L'OL a ramené trois points de son déplacement à Troyes (3-1), de quoi conforter Laurent Blanc dans ses choix. Pour le reste, on ne retiendra pas grand-chose de cette rencontre.

Face à une formation de Troyes en chute libre au classement (trois défaites et un nul lors des quatre derniers matchs), l’Olympique Lyonnais avait bien l’intention de confirmer le petit début d’embellie vu depuis la victoire à Ajaccio. Mais c’est l’ESTAC qui était tout proche d’ouvrir le score sur une boulette de Lopes, qui heureusement se reprenait et évitait l’ouverture du score (3e). L’OL prenait cependant ses repères, les défenseurs troyens étant d’une naïveté confondante. Et c’est d’ailleurs sur une relance totalement dévissée que Barcola, servi par Caqueret, donnait l’avantage aux siens et marquait là son premier but en Ligue 1 (0-1, 43e).

L'OL assure l'essentiel en gagnant à Troyes

93' Aleeeeeeeex !!!

Monsieur @LacazetteAlex vient arracher une lucarne dans les arrêts de jeu !!#ESTACOL 1-3 pic.twitter.com/o7DmtOkkai — Olympique Lyonnais (@OL) February 4, 2023

Dès la reprise, on repartait sur le même tempo, et sur un service de Lepenant, Cherki prenait gentiment de vitesse la défense troyenne et doublait la mise pour Lyon (0-2, 59e). On pensait que l’affaire était entendue, et après un triple changement de Blanc, Troyes réduisait le score par Lopes (1-2, 62e). De quoi redonner espoir à l’équipe de Kisnorbo, même si l’ESTAC n’était pas réellement armée pour arracher le point qui lui aurait fait le plus grand bien dans la course au maintien. Et en toute fin de match, Lacazette d'une superbe frappe corsait l'addition (1-3, 90e+4). L'OL vient donc de remporter une deuxième victoire consécutive en déplacement, et de conforter sa place au coeur du classement de Ligue 1. La prestation globale n’est cependant pas de nature à pleinement rassurer sur le niveau de l’équipe de Laurent Blanc. Pour Troyes, la lutte pour le maintien sera compliquée jusqu’au bout, mais cela n’est pas réellement une surprise.