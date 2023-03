L'OL plus fort sans Cherki, Lyon sous le choc

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Vendredi contre Nantes, Laurent Blanc a fait le choix de se passer de Rayan Cherki au coup d’envoi du match (1-1).

En effet, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais avait disposé son équipe en 4-3-3 avec Lepenant, Caqueret et Tolisso au milieu de terrain tandis que le trio offensif était composé de Lacazette, Barcola et Sarr. En première mi-temps, malgré l’absence du prodige de l’OL, l’équipe de Laurent Blanc a affiché un visage plutôt séduisant. Cela n’a pas échappé à Simon Dutin, lequel a analysé sur l’antenne de RMC la situation paradoxale dans laquelle se trouve le coach de l’OL. A la fois, son équipe semble mieux jouer sans Rayan Cherki mais à la fois, en seconde période, alors que l’international espoirs français était sur le terrain et que Lyon jouait moins bien, c’est précisément Cherki qui était le danger n°1 pour la défense de Nantes en raison de ses percées individuelles. Dès lors, la question va rapidement se poser au sujet du statut de Cherki : titulaire au risque que l’OL joue moins bien ou joker de luxe pour forcer les situations bloquées ?

Lyon plus séduisant sans Cherki ?

« Après le but concédé par l’OL à cause de la perte de balle de Caqueret, j’ai noté une réaction de la part de l’équipe de Laurent Blanc. Je trouve qu’en première mi-temps contre Nantes, même s’il n’y a pas eu l’efficacité attendue, on a vu des séquences de jeu, des belles combinaisons, le ballon a bien été amenée dans la surface. J’ai vu des choses, une entente entre les joueurs et par séquence l’OL a été très séduisant. Effectivement, ils ont démarré le match en 4-3-3 avec Lepenant, Tolisso et Caqueret au milieu de terrain et une attaque avec Sarr, Barcola et Lacazette. Mais ce beau jeu, c’était sans Cherki qui était sur le banc et en seconde période quand l’OL cherchait à gagner, Blanc a fait entrer Cherki. Avec lui, j’ai trouvé le jeu moins fluide, moins spontané, ça jouait moins bien collectivement. Et pourtant, dans ce désert collectif, Cherki à lui seul peut réussir à te débloquer la situation. Donc il faut maintenant voir quelle voie Laurent Blanc va choisir pour le futur de Lyon » a analysé le journaliste de l’After Foot sur RMC. Chez les supporters lyonnais, nul doute que ce débat existe aussi même si dans l’ensemble, Cherki reste l’un des joueurs les plus appréciés du public du Groupama Stadium.