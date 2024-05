L'OL négocie avec Thiago Almada ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sous contrat avec le club d'Atlanta, Thiago Almada est dans le collimateur de l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato. La concurrence est rude pour le champion du monde argentin.

La qualification de l'OL pour l'Europa League a mis du baume au coeur de John Textor, et le propriétaire américain de Lyon veut que le mercato estival 2024 soit à la hauteur des attentes de Pierre Sage et des supporters lyonnais. Avant même la finale de la Coupe de France face au PSG, l'Olympique Lyonnais a évidemment entamé les grandes manœuvres et c'est dans ce cadre que des contacts auraient été noués avec les représentants de Thiago Almada, champion du monde avec l'Argentine en 2022. Le milieu offensif de 23 ans est sous contrat jusqu'en 2026 avec le club d'Atlanta, en Major League Soccer, où il est arrivé il y a deux ans et demi pour 14,5 millions d'euros. Selon le compte @GonebackOFF, l'opération est lancée du côté de John Textor.

INFORMATION GONEBACK #2



Et une deuxième information pour le prix d'une !



l'OL est en d'ores et déjà en contact avec l'entourage de Thiago Almada ! 🇦🇷



Il faudra dépasser la concurrence notamment du Bayer Leverkusen mais l'OL a ses chances

Cependant, l'Olympique Lyonnais n'est pas le seul club européen à penser à Thiago Almada, puisque le Bayer Leverkusen est également intéressé par l'international argentin. Le club allemand a un avantage très important pr rapport à l'OL, c'est de jouer la Ligue des champions, ce qui est forcément un atout pour un joueur comme Almada. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur du champion du monde a brutalement augmenté, puisqu'il vaut désormais 27 millions d'euros, soit pas loin du double de la somme payée par Atlanta pour le faire venir de Velez Sarsfield au mercato d'hiver 2022.