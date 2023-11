L'OL n'est plus un grand club français, l'aveu terrible

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Si la victoire à Rennes était un motif d'espoir avant la trêve, l'OL a immédiatement rechuté contre le LOSC, à domicile. Sidney Govou n'est pas tendre envers son ancien club, qu'il ne considère plus au niveau et pour qui il redoute une descente en deuxième division.

Après Bordeaux et l'ASSE, c'est peut-être un autre club historique qui risque de descendre en Ligue 2. Lyon, qui était auparavant l'étendard du football français en Coupe d'Europe, n'est clairement plus au niveau des grands clubs. C'est bien ce que pense Sidney Govou, septième joueur le plus capé de l'histoire de l'OL et qui a connu les plus belles années du club rhodanien. Dans un entretien pour le journal Le Progrès, l'ancien ailier a dévoilé la descente aux enfers des Gones, pas depuis l'arrivée de John Textor mais déjà sous la présidence de Jean-Michel Aulas. Govou évoque sa tristesse sur la situation de son club de cœur mais aussi sa crainte de le voir être relégué en Ligue 2, alors que Lyon est toujours dernier du championnat, après 12 matchs disputés.

Lyon coule depuis longtemps, et fonce vers la Ligue 2

« Beaucoup de sentiments se mêlent et aucun n’est positif mais je ressens surtout de la peine à voir où en est le club, même si le déclin n’a pas commencé avec John Textor, mais depuis plusieurs saisons. Car Jean-Michel Aulas n’a pas tout fait bien non plus. On est dans le déni et on s’auto-persuade qu’on est toujours un grand club, alors qu’on est dans une urgence absolue aujourd’hui. On en est encore à mettre des choses en place au niveau des dirigeants pour le début d’année prochaine, mais si on est encore dernier à la trêve, j’espère qu’on n’aura pas fait tout ça pour la Ligue 2. Or, le modèle économique du club n’est pas dimensionné pour cela au vu du budget et des nombreux salariés qui seront en danger. Sur le terrain, ce qui m’inquiète, au-delà des défaites, c’est que beaucoup d’équipes sont meilleures que nous en Ligue 1. Ce match contre Lille a agi comme un déclic. Maintenant, tout le monde se dit que l’OL peut aller en Ligue 2, jusque-là c’était : c’est l’OL, ils vont s’en sortir » affirme le septuple vainqueur du championnat de France, pas très optimiste envers la suite de la saison lyonnaise, surtout si le club ne parvient pas à remonter au classement avant la mi-saison.