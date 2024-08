L'OL n'avance plus sur ce dossier italien

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OL a déjà fière allure, mais il manque sans doute un ou deux milieux de terrain pour que l’effectif de Pierre Sage soit complet. A ce poste, le club rhodanien a coché le nom de Yunus Musah.

Le début du mercato est plutôt emballant à l’Olympique Lyonnais, qui s’est renforcé avec les signatures d’Abner, de Moussa Niakhaté et bien sûr de Georges Mikautadze. Dans un monde idéal, l’OL irait un peu plus vite à boucler quelques départs, mais les supporters sont plutôt enthousiastes à dix jours de la reprise de la Ligue 1. Pierre Sage aussi, même si l’entraîneur lyonnais aimerait que son milieu de terrain soit renforcé. A ce poste, rien n’a bougé pour l’instant et avec la qualification en Europa League en plus du potentiel départ de Maxence Caqueret, il semble indispensable de recruter un voire deux joueurs dans ce secteur de jeu.

L'OL se jette sur un cadre milanais à 22 millions d'euros https://t.co/zh1ZzlO3GD — Foot01.com (@Foot01_com) July 27, 2024

Il y a une dizaine de jours, Foot Mercato a révélé l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour l’international américain de l’AC Milan, Yunus Musah (21 ans). Une piste très sexy puisque l’on parle ici d’un international américain déjà expérimenté malgré son jeune âge (39 sélections) et titulaire en puissance au Milan AC avec 40 matchs disputés la saison dernière toutes compétitions confondues, dont 5 en Ligue des Champions. Sur le papier, la piste semblait parfaite mais comme pouvaient le redouter certains fans de l’OL, le club lombard n’est pas vendeur en ce qui concerne Yunus Musah.

L'AC Milan ne veut pas vendre Musah

En effet, Calcio Mercato dévoile que la situation de l’international américain est très claire du côté de l’AC Milan, il n’est pas à vendre. Le nouveau coach milanais Paulo Fonseca apprécie le profil du joueur et souhaite en faire un élément important de son groupe la saison prochaine. Il le considère même comme un titulaire pour démarrer la saison. Autant dire qu’avec une position aussi ferme de la part de l’AC Milan, il sera très difficile pour l’Olympique Lyonnais d’obtenir quelque chose de positif dans ce dossier. Les dirigeants rhodaniens ont sans doute pris acte de la décision de leurs homologues milanais et vont devoir explorer de nouvelles pistes s’ils veulent renforcer leur milieu de terrain.

Dans ce secteur de jeu, rappelons que l’OL enregistrera en janvier prochain le renfort de Thiago Almada, qui débutera la saison à Botafogo avant de rallier la capitale des Gaules. Mais c’est surtout un profil défensif qui manque à Lyon, qui n’a pas de véritable suppléant à Nemanja Matic dans son effectif.