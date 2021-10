L’OL n’aurait pas dû gagner, Peter Bosz est cash

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

Après la victoire importante contre Lens samedi soir au Groupama Stadium (2-1), Peter Bosz a démontré toute son exigence dans ses propos. L’entraîneur de l’OL a trouvé son équipe en-dessous de son adversaire.

L’Olympique Lyonnais a perdu beaucoup de points dans les dernières minutes cette saison : contre Clermont, le PSG, l’ASSE et bien sûr, dimanche dernier à Nice. La bonne nouvelle, c’est que cette défaite très dure à encaisser n’a apparemment pas laissé de traces. Samedi soir devant son public, l’OL a tenu malgré la réduction du score d’Arnaud Kalimuendo à la 61e minute. Anthony Lopes a notamment été excellent et décisif. Grâce à cette victoire, les hommes de Peter Bosz ne reviennent plus qu’à deux points de Lens, dauphin du PSG avant cette journée. Au micro de Canal +, l’entraîneur de l’OL, toujours aussi exigeant, a quand même souligné les failles de son équipe, tout en admettant que les sang et or ne méritaient pas de perdre.

« On ne méritait pas de gagner car Lens a vraiment très bien joué »

« En première période, on perd beaucoup de ballons faciles et normalement notre niveau est beaucoup plus élevé que ça. Quand on perd beaucoup de ballons, il faut défendre et courir. C'était un match dur. On a perdu beaucoup de points en fin de match et là, ensemble, on a tenu avec un très bon gardien et on a réussi à prendre les trois points. On a vu le classement et on n'était pas là où l'on doit être (…) C'est la meilleure équipe contre qui on a joué. Il y a des matches où l'on ne mérite pas de perdre, peut-être qu'aujourd'hui, on ne méritait pas de gagner parce que Lens a vraiment très bien joué. Ce n'était pas notre meilleur match surtout en première période où l'on a perdu beaucoup de ballons. Il faut aussi le dire, on a joué face à une très bonne équipe », a analysé Peter Bosz, impressionné lui aussi par le RC Lens de Franck Haise. Il n’est pas le seul.