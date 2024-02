L'OL n'a plus peur de la Ligue 2, un journaliste s'inquiète

Dans : OL.

L'OL enchaine les bons résultats depuis quelques semaines en Ligue 1 et peut regarder vers l'avant. Cependant, les Gones devront rester méfiants.

En Ligue 1 cette saison, la lutte pour le maintien s'annonce serrée. Pendant de nombreuses semaines, l'OL occupait une place de relégable. Depuis le dernier marché des transferts hivernal, les choses vont mieux. Il faut dire, la direction rhodanienne a mis les moyens pour se renforcer. Et cela porte ses fruits. Après 22 journées de Ligue 1, les Gones sont 11èmes mais ne comptent que 3 points d'avance sur le barragiste, à savoir le FC Nantes. Si du mieux est donc aperçu, la route jusqu'au maintien s'annonce longue et semée d'embuches au vu de la concurrence et du manque de marge des hommes de Pierre Sage. Ce n'est pas Jean-Baptiste Duluc, fils de Vincent Duluc et jouanliste lui aussi, qui dira le contraire.

L'OL encore loin d'être sauvé en Ligue 1

Sur son compte X ces dernières heures, le journaliste a en effet prévenu les fans de l'OL qui avaient un peu trop tendance à s'enflammer selon lui. « Oui, l'OL a bien recruté, oui l'OL semble aller clairement mieux mais d'ici a se croire sauver et a vouloir regarder devant... Petit chiffre: depuis la trêve, l'OL n'a repris qu'un petit point sur la place de barragiste. Voilà », a notamment indiqué Jean-Baptise Duluc, qui sait que tout ne tient qu'à un fil pour les Gones. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les Rhodaniens se déplaceront sur la pelouse du FC Metz. Une équipe qui lutte aussi pour le maintien. Malheur au vaincu même si les Lorrains ont beaucoup moins de certitudes que l'OL, eux qui restent sur une cinglante défaite 3 buts à 0 face à Montpellier dimanche dernier.