L'OL n'a aucun problème avec Benrahma

Par Claude Dautel

Arrivé à Lyon dans le temps additionnel du mercato d'hiver, Saïd Benrahma n'a pas été totalement convaincant lors de ses deux sorties avec l'OL. Mais du côté de Pierre Sage, on est zen.

Cela a été la cerise sur le gâteau lors du dernier marché des transferts, malgré un imbroglio avec West Ham, John Textor a finalement réussi à faire venir Saïd Benrahma, l'attaquant algérien du club de Premier League. Prêté pour six millions d'euros à l'OL avec une option d'achat, le joueur révélé à Nice doit contribuer à assurer le maintien de Lyon, et pourquoi pas continuer la remontée fantastique de l'équipe de Pierre Sage. Cependant, si certains renforts hivernaux ont déjà montré tout ce qu'ils pouvaient apporter au club, ce n'est pas encore le cas pour Saïd Benrahma. Et cela malgré la confiance de l'entraîneur lyonnais qui l'a titularisé lors des deux derniers matchs de l'OL, lesquels se sont soldés par deux victoires contre Montpellier et Nice.

Pierre Sage demande à toute l'équipe d'aider l'Algérien

Avant le déplacement de vendredi à Metz, pour un match à six points qui se jouera dans un stade St-Symphorien comble, Pierre Sage a évoqué le cas de l'attaquant international algérien. Et il a tenu à dédramatiser les débuts mitigés de Saïd Benrahma au sein de son équipe, précisant s'être entretenu directement avec son attaquant. « Il a besoin de jouer, de voir comment ses partenaires jouent, comment l'équipe joue, c'est-à-dire d'intégrer ce que demande le staff. Mais chaque match est un pas vers l'avant. Je lui ai dit de vive voix que ce n'est pas seulement à lui de s'adapter, que c'est aussi l'équipe qui doit s'adapter à lui. C'est vrai pour tous. Si chaque joueur entrait dans le cadre commun, on perdrait un peu de leur talent particulier, et ce n'est pas l'idée », a confié, en conférence de presse, l'entraîneur de l'OL, qui attend des autres joueurs lyonnais qu'ils permettent à l'ancien attaquant de West Ham de s'épanouir durablement.