L'OL le veut au mercato, il annonce son départ !

Dans : OL, Mercato.

Toujours pas de recrue pour l’Olympique Lyonnais en ce début de marché des transferts, mais les dirigeants rhodaniens s’activent clairement.

Plusieurs offres sont annoncées à différents coins du globe, et notamment en Italie. L’OL courtise en effet Joachim Andersen, solide défenseur danois qui vient de terminer une saison impeccable avec la Sampdoria. La presse italienne a ainsi annoncé que l’OL avait effectué une première proposition pour le joueur de 23 ans. Sans savoir si elle a fait mouche, l’engouement pour l’élément passé par le FC Twente a déjà eu un premier effet. En effet, Andersen a fait savoir à la presse de son pays qu’il allait changer de club cet été en raison des offres reçues.

« J’ai adoré mon passage à la Sampdoria – les supporteurs, le président, le staff, les joueurs et la ville, mais il est temps pour moi de passer à autre chose pour que je puisse encore progresser. Il y a plusieurs clubs intéressés qui discutent avec mon agent, et je prendrai une décision bientôt avec lui et ma famille », a fait savoir le Danois à BT. Une affirmation osée, puisqu’il possède encore trois ans de contrat avec la Samp. Mais visiblement, Andersen est certain que le club italien acceptera son transfert, qui pourrait se monter à 25 ME.