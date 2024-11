L'OL fou de joie, Cherki est enfin rentable

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Tout proche de quitter l’OL lors du précédent mercato, Rayan Cherki a finalement prolongé à Lyon, où il parvient enfin à s’épanouir pour le plus grand bonheur de Pierre Sage et des supporters lyonnais.

Rayan Cherki a décidé de mettre tout le monde d’accord à l’Olympique Lyonnais cette saison. Irrégulier et décevant ces derniers mois, l’international espoirs français a été poussé vers la sortie durant tout l’été. Cherki a même été écarté du groupe professionnel à son retour des Jeux Olympiques, preuve que l’OL voulait absolument s’en séparer. Mais le joueur de 21 ans n’a rien lâché, a beaucoup travaillé, a signé une prolongation jusqu’en 2026 et s’est enfin imposé comme le joueur que tout Lyon attendait. Désormais indispensable pour Pierre Sage, il fait l’unanimité au sein du groupe comme le reconnait Jordan Veretout.

« C'est un joueur important de notre effectif. Sur ce début de saison, il a montré beaucoup de très bonnes choses. Je pense qu'il a passé un palier, à lui de continuer, c'est encore un jeune joueur » a reconnu l’ex-milieu de terrain de l’OM. Dans son édition du jour, L’Equipe souligne également la métamorphose impressionnante de Rayan Cherki avec une métaphore bien trouvée. « Au moins, plus personne ne se demande s'il coûte plus qu'il ne rapporte » écrit le quotidien national dans ses colonnes avant de poursuivre.

Rayan Cherki fait l'unanimité à l'OL

« Revenu à la compétition à la 83e minute de Lyon-Marseille, il a transformé son équipe. Depuis, hormis ce temps additionnel face à l'OM, l'OL n'a plus perdu, excepté le revers contre le cours du jeu face à Besiktas ». A l’heure où Rayan Cherki explose enfin au plus haut niveau, les supporters de l’Olympique Lyonnais redoutent son départ en plein mercato hivernal, alors que John Textor a le couteau sous la gorge et se retrouve dans l’obligation de vendre pour se conformer aux exigences de la DNCG. Un départ de l’enfant prodige formé au club serait sans doute très difficile à encaisser pour les supporters l’OL cet hiver mais aussi pour Pierre Sage, qui a désormais bâti son équipe autour de l’international espoirs français.