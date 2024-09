L'OL fait la misère à Anthony Lopes, attention au karma

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

A l'OL, la situation d'Anthony Lopes devient de plus en plus difficile à vivre. Le portier portugais veut néanmoins se battre pour tenter d'inverser la tendance.



Il y a quelques semaines, l'OL prenait une décision forte en décidant d'installer Lucas Perri au poste de numéro 1. Forcément un énorme coup dur pour Anthony Lopes après des années de bons et loyaux services en tant que portier titulaire des Gones. S'il connaissait son sort avant le début de la nouvelle saison, l'international portugais n'a cependant pas trouvé de nouveau challenge. Désormais remplaçant à l'OL, Lopes peut compter sur le soutien d'une certaine partie des ultras du club mais aussi de... Pierre Ménès.

Anthony Lopes victime d'une grosse injustice à l'OL ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Sur son média via YouTube, le consultant a en effet exprimé ses doutes quant à la manière de faire de l'OL avec Anthony Lopes. « J'ai trouvé la façon dont Lyon a mis Lopes de côté très cavalière. C'est quand même un gars qui a toujours tout donné pour son club. Le mettre comme ça de côté, le mettre en vente, c'est pas bien. Et finalement, Perri est assez peu décisif. Sachant que Lopes est toujours présent au club, Sage pourrait le relancer, mais ce serait un désaveu pour le club. Ce ne serait pas le premier… », a notamment indiqué Pierre Ménès, qui veut croire que le destin de Lopes à l'OL pourrait changer. Mais peu de chances que cela arrive prochainement. Lucas Perri garde la confiance des Gones et de Pierre Sage. Sa prestation ce dimanche sur la pelouse de Toulouse en Ligue 1 sera néanmoins particulièrement scrutée. Malgré un mercato conséquent cet été, les Rhodaniens réalisent un très mauvais début de saison en Ligue 1. Pas forcément de quoi conforter certains choix faits par l'Olympique Lyonnais et John Textor.