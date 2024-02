L'OL européen, et si ce rêve fou était possible

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Après avoir battu Marseille en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a enchaîné avec un succès contre Lille en Coupe de France. Il n'est plus impossible de parler d'Europe à Lyon.

Longtemps dans la zone rouge, l'OL commence doucement à sortir la tête de l'eau. Qualifiés en 1/4 de finale de la Coupe de France, les Gones respirent enfin et rêvent désormais d'une fin de saison en apothéose. Lyon est pour le moment à la 15e place du classement de Ligue 1 avec tout de même 16 longueurs de retard sur le RC Lens, sixième, et dernière équipe qualifiée pour une Coupe d'Europe, l'Europa Conference League. Mathématiquement, c'est compliqué mais encore jouable pour le club rhodanien, qui devra tout de même enchaîner plusieurs victoires en Ligue 1 pour y croire jusqu'au bout. Pour Maxime Dupuis et Cyril Morin, journalistes spécialisés foot d'Eurosport, en dépit de son regain de forme, l'OL ne pourra pas terminer dans les places européennes à la fin de la saison à cause de son mauvais début de saison. Il faut plutôt miser sur la Coupe de France.

Lyon sur les places européennes, faisable mais difficile

« Non, ça me paraît quand même dur. Évidemment qu'il y a du mieux, après un mercato où l'OL a récupéré pas mal de renforts. Au mois de décembre, ça allait mieux déjà. Je ne m'enflamme pas quand ça va mieux. Lyon a trouvé des renforts, mais pas encore de onze. La mission de Pierre Sage a évolué. Il faut trouver le bon équilibre. Il y a 19 points d'écart avec Lille qui est quatrième. La plus grande chance pour Lyon d'être européen, c'est la Coupe de France. Ça passera par là. Cette équipe ressemble plus à une équipe de Coupe que de championnat. Lyon a connu un début de saison où rien n'était positif, dans leur sens. Mais ça peut aller très vite en Ligue 1. Si Lyon prend neuf ou dix points sur douze lors des quatre prochaines rencontres, le débat sera relancé. Une série peut vite permettre de grimper. C'est faisable, mais il faudrait un sacré finish pour accrocher la 6e place » ont expliqué les journalistes d'Eurosport dans l'émission FC Stream Team. Pour eux, la probabilité de voir l'OL en Coupe d'Europe la saison prochaine passe par une victoire en Coupe de France, Lyon recevant Strasbourg lors des quarts de finale.