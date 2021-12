L'OL et Paris punis, Pierre Ménès applaudit !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La commission de discipline de la FFF a exclu de la Coupe de France le Paris Football Club et l'Olympique Lyonnais suite aux graves incidents de début décembre. Pierre Ménès estime que cela va dans le bon sens.

Du côté de l’Olympique Lyonnais, on s’attendait à des mesures sévères suite aux débordements lors du match de Coupe de France à Charléty contre le Paris FC, Jean-Michel Aulas l’avait reconnu dans une vidéo mise en ligne le 25 décembre. Mais du côté de l’OL, on a probablement pris un uppercut en apprenant que non seulement l’équipe de Peter Bosz était éliminée de la compétition, mais qu’en plus le club rhodanien serait privé de ses supporters à l’extérieur toute la deuxième partie de saison, avec en plus une exclusion possible de la prochaine édition de la Coupe de France si de nouveaux incidents devaient impliquer des fans de l’OL en Championnat. Après avoir appris ces sanctions, Pierre Ménès estime qu’elles vont dans le bon sens, car la Ligue 1 ne peut plus tolérer de voir son image être ainsi salie par quelques supporters.

Pierre Ménès espère que le ménage va continuer en Ligue 1

« Pour une fois, là on a de vraies sanctions, ce ne sont pas des demi-mesures comme pour Nice-Marseille, Lens-Lille, Angers-Marseille, OM-PSG ou OL-OM. La commission de discipline de la FFF a peut-être eu des ordres, on ne le saura jamais, mais là il y a de vraies sanctions. On va avoir droit au bal des chouineurs, Aulas et Ferracci vont dire qu’ils sont trop lourdement sanctionnés. On peut aussi dire que ce sont les sportifs et les supporters normaux qui sont sanctionnés, c’est vrai. Mais à un moment donné, qu’est-ce qu’on peut faire d’autres ? Pour l’instant rien n’est fait pour des sanctions individuelles, pas de carte d’identité de supporters, et même, si les mecs foutent dans les cagoules et qu’ils bougent, ce sera compliqué. J’espère que tout le monde va prendre conscience de la gravité du problème, tout le monde va parler d’une même voix. Si l’OL et Jean-Michel Aulas ont été lourdement sanctionnés, c’est que 5 minutes après les incidents il a dit : « vous comprenez les torts sont partagés ». Mais pourquoi il ne prend pas le temps d’analyser le problème ? Et la charge médiatique du président du PFC qui a chargé l’OL en se dédouanant des fautes évidentes dans l’organisation (…) Le problème n’est pas résolu avec ces sanctions, mais cela avance. Il faut désormais que les cons comprennent que maintenant ça va cogner fort. Ce n’est plus possible qu’un match soit arrêté tous les 15 jours, cela donne une image déplorable de la France. Les présidents des clubs doivent arrêter le clientélisme, qu’ils arrêtent de donner raison aux fans à chaque fois, et qu’ils ne tolèrent plus ceux qui viennent au stade pour foutre la merde », constate l’ancien consultant de Canal+.